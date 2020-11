13:24 Uhr

Sabahudin Cama ist der Lichtblick beim Bezirksliga-Letzten

Plus Der SV Holzkirchen steckt in einer schweren Saison in der Bezirksliga Schwaben Nord. Doch Torwart Cama glänz dennoch. Was bei den Mannschaften aus dem Landkreis sonst noch auffiel.

Von Klaus Jais

Über einen Monat ist es bereits her, dass in der Fußball-Bezirksliga Nord die letzten Spiele ausgetragen wurden. Dabei trennte sich der TSV Nördlingen II vom TSV Hollenbach 2:2 und der Tabellenletzte SV Holzkirchen unterlag beim Primus Gersthofen 1:3. Seitdem befinden sich die Mannschaften wegen der Corona-Pandemie in einer vorgezogenen Winterpause.

Wer nicht nur auf die Tabelle schaut, sondern sich ein wenig mit der Spielerstatistik beschäftigt, dem fällt auf, dass weder beim TSV Nördlingen II noch beim SV Holzkirchen ein Spieler alle Begegnungen seiner Mannschaft bestritten hat. Nur eines von insgesamt 24 Spielen des TSV II hat Luka Pesut bisher versäumt, beim SV Holzkirchen sind es vier Spieler (Sabahudin Cama, Micha Köhnlein, Joshua Zwickel, Jannik Beck), die 24 von 25 Spielen absolvierten. Beim TSV II wurden in 24 Spielen 34 verschiedene Spieler eingesetzt, beim SV Holzkirchen waren es mit 25 verschiedenen Akteuren erheblich weniger.

Bezirksliga Schwaben Nord: Spieler vom TSV Nördlingen II und SV Holzkirchen mehrfach in der Elf des Tages

Solange auf den Amateurplätzen noch gekickt wurde, konnten User auf Fupa, dem Online-Portal unserer Zeitung, nach jedem Spieltag die Mannschaft der Woche wählen. Unter den Topspielern befinden sich mit Torwart Cama (SV Holzkirchen) und Bernhard Schuster (FC Mertingen) nur zwei Landkreisakteure mit je vier Berufungen. Auf drei Berufungen brachte es Angreifer Joshua Zwickel vom SV Holzkirchen und je zweimal wurden Simon Gruber und Moritz Taglieber vom TSV Nördlingen II nominiert. Angeführt wird die Rangliste von Dominik Müller (BC Adelzhausen) und Patrick Merkle (SC Bubesheim). Beide standen je zehnmal in der Top-Elf des Tages. (jais)

