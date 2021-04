Saison in Baden-Württemberg ist beendet

Der Verband hofft auf einen pünktlichen Start der kommenden Saison

Der Württembergische Fußball-Verband beschließt, die seit Ende Oktober 2020 unterbrochene Runde mit sofortiger Wirkung zu beenden. Es gibt keine Auf- und keine Absteiger. Damit ist amtlich, was sowieso erwartet worden ist. Genau genommen hat es die Fußball-Saison 2020/2021 aus sportlicher Sicht nie gegeben, weil alle bislang absolvierten Partien annulliert werden. „Mich macht es traurig für all die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die so gerne Fußball spielen“, sagt Jens-Peter Schuller. Wobei der Bezirksvorsitzende, der die Entscheidung mit getroffen hat, auch sagt: „Es war alternativlos.“ Besonders bedauern wird man die Entscheidung bei der SG Riesbürg, denn die Schützlinge von Trainer Kemal Gülle führten nach zehn Spieltagen ungeschlagen die Tabelle an. Eine reguläre Fortsetzung ist nicht mehr möglich. Da die erforderliche Anzahl von Spielen für eine sportliche Wertung nicht erreicht ist, bleibt als Konsequenz daraus nur die Annullierung der Saison. Eine Wertung hätte nach der letzten Änderung der WFV-Spielordnung im Februar 2021 vorausgesetzt, dass mindestens 75 Prozent der Mannschaften einer Staffel sämtliche Spiele der Hinrunde absolviert haben.

Mit Blick auf das Ende des Spieljahres am 30. Juni ist dies zeitlich nicht mehr möglich. Die nächste Saison 2021/2022 wird in jeder Liga mit dem gleichen Teilnehmerfeld gestartet. Die Entscheidung betrifft sowohl Herren und Frauen als auch die Jugend. Ausgenommen sind die Pokalwettbewerbe, sowohl auf Verbands- als auch auf Bezirksebene. Wie mit den Bezirkspokal-Wettbewerben verfahren wird, soll zeitnah geklärt werden – das letzte Wort haben hier die Bezirke selbst. Grundlage der Beiratsentscheidung sind die anhaltenden Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis zum 9. Mai nach einer angemessenen Vorbereitungszeit unmöglich machen.

Dieses Datum hatten die Spielbetriebsexperten als spätestes Datum für den Re-Start ermittelt, um wenigstens die Hinrunde beenden und somit eine sportliche Entscheidung über Auf- und Absteiger herbeiführen zu können. „Wir haben bis zuletzt gehofft, müssen nun aber diese bittere Entscheidung treffen. Es war richtig, dass wir uns die Chance so lange wie möglich offengehalten haben, die Saison über den Abschluss der Hinrunde zu einer sportlichen Wertung zu führen – das ist unsere Aufgabe als Verband und Verpflichtung gegenüber unseren Vereinen, für die eine Annullierung teilweise auch wirtschaftlich erhebliche Folgen hat. Ein Abbruch ist deshalb erst dann sachgerecht, wenn in der verbleibenden Zeit keine sportliche Entscheidung mehr herbeigeführt werden kann.

Dieser Punkt war nun erreicht“, sagt WFV-Präsident Matthias Schöck, der weiter ausführt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die neue Saison pünktlich starten und endlich wieder die Wochenenden in gewohnter Atmosphäre auf unseren Fußballplätzen verbringen können. Bei aller Enttäuschung über die verlorene Saison 2020/2021 ist die Vorfreude darauf jetzt schon enorm. Was den Umgang mit der Pandemie angeht, haben unsere Vereine im Spätsommer und Herbst 2020 bewiesen, dass sie sich auch unter erschwerten Bedingungen verantwortungsvoll und leidenschaftlich für den Fußball einsetzen. Davor habe ich großen Respekt und das macht Mut für die Zukunft.“ Der Saisonabbruch sorgt aber für hitzige Debatten. Der TSV Essingen hat sogar eine öffentliche Stellungnahme verfasst. „Nicht nachvollziehbar“ ist für den Tabellenführer der Verbandsliga der Abbruch und die Annullierung der Saison 2020/2021. Viele Amateurvereine im Bezirk sehen sich um den Lohn ihrer Arbeit gebracht.

Dementsprechend sind die Reaktionen: zwischen Frust und Verständnis. Die SF Dorfmerkingen sind vom Abbruch nicht betroffen, die Elf von Trainer Helmut Dietterle steht im gesicherten Mittelfeld. Wobei: Die Oberliga ist die einzige Amateur-Spielklasse im WFV, in der die Aufstiegsfrage noch nicht geklärt ist. (jais)