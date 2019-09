vor 24 Min.

Saisonstart rückt auch bei den Frauen näher

Vorbereitungsspiele in Alerheim, Deiningen Maihingen und Reimlingen

Die Frauen der (SG) SpVgg Deiningen unterlagen in einem Vorbereitungsspiel dem FSV Reimlingen mit 2:4. Die Gäste führten nach einem Doppelschlag von Luisa Saur (12.) und Lisa Tischinger (17.) 2:0, ehe Katrin Strehle per Strafstoß verkürzte (35.). Fünf Minuten später stellte Sophia Saur ebenfalls per Strafstoß den alten Abstand wieder her. Gleich nach Seitenwechsel erhöhte Katharina Künzler auf 4:1. Sechs Minuten vor Spielende gelang Anna Dehm der Treffer zum 2:4-Endstand. Gegen den SV Wechingen verlor die Deininger Spielgemeinschaft mit 1:6. Die frühe Führung (3.) durch Lisa Scheller drehten Sarah Baumann (3), Pia Wagner (2) und Anika Leinfelder. Der FSV Reimlingen gewann gegen die SG Alerheim mit 2:0. Milena Rathgeber (68.) und Jana Tischinger (73.) erzielten die Tore für den Kreisliganeuling, der ein weiteres Testspiel gegen den SV Wechingen mit 0:4 verlor. Die Treffer für den SVW erzielten Sarah Baumann (2), Jana Baumann und Christina Fackler. Bezirksligist FC Maihingen gewann gegen die SG Ehingen/Großenried mit 5:1. Die Gäste gingen zwar in Führung, doch Lisa Koukol (3), Lena Wiedemann und Hannah Neher trafen in regelmäßigen Abständen. Weitere Ergebnisse: SG Alerheim – (SG) FC Ehekirchen 0:6, FC Maihingen – SV Eintracht Kirchheim 3:0, FSV Reimlingen – SV Eintracht Kirchheim 3:0. (jais)

