vor 17 Min.

Satz- und holzgleich

ESV-Zweite erreicht im Heimspiel ein mittlerweile sehr seltenes Unentschieden

Bayernliga Süd Frauen: ESV Nördlingen – TSV Betzigau 3102:3194 (2:6). – Die Gäste aus dem Allgäu erwischten den besseren Start. Sowohl Erika Gelle als auch Regina Steinle mussten ihren stark aufspielenden Kontrahentinnen den Punkt überlassen. In der Mittelpaarung konnten die Gäste ihren Vorsprung weiter ausbauen, da Karina Herzig-Pawlak und Munja Fischer sich ebenfalls geschlagen geben mussten. Mit 148 Holz Rückstand und ohne Mannschaftspunkt war ein Sieg für die ESV-Damen nicht mehr möglich. In der Schlusspaarung konnten Katrin Gulde und Melanie Steinle dank hervorragender Leistungen noch Ergebniskosmetik betreiben.

Gelle - Aigner 523:548 (1:3), Steinle R. - Gieger 485:553 (0:4), Herzig-Pawlak - Bilgeri 513:546 (1:3), Fischer - Kösel 456:478 (1:3), Steinle M. - Heinle 575:537 (3:1), Gulde - Traub 550:532 (3:1)

Kreisklasse: ESV Nördlingen I – SKK Lauingen II 2144:2044 (4:2). – In der Startpaarung überzeugte Dieter Wiedemann mit der hervorragenden Tagesbestleistung von 559 Holz. Nebenan unterlag Lucas Jakob trotz besserer Gesamtholzzahl. In der Schlusspaarung hatte Nils Singheiser seinen Gegner im Griff und konnte den zweiten Mannschaftspunkt für die ESV-ler holen. Auf der Nebenbahn musste sich Urban Singheiser dem besten Akteur der Gäste knapp geschlagen geben.

Wiedemann - Häusler 559:502 (4:0), Jakob - Kling A. 521:499 (1:3), Singheiser N. - Weiß 534:500 (4:0), Singheiser U. - Starke 530:543 (1:3)

Kreisklasse A1: ESV Nördlingen II – TV Dillingen I 2038:2038 (3:3). – Zu Beginn unterlag Albert Gehring nach einem spannenden Duell, während Peter Hauk die Partie für sich entscheiden und die ESV-ler leicht in Führung bringen konnte. Die Schlusspaarung entwickelte sich dann zu einem Wechselbad der Gefühle. Herbert Weber ließ seiner Kontrahentin keine Chance und konnte 70 Zähler gut machen. Lothar Nigel stand jedoch gegen den herausragenden Kegler der Gäste auf verlorenem Posten. Am Ende trennten sich die Teams in einem packenden Finale unentschieden.

Gehring - Hugo 529:541 (2:2), Hauk - Reichert 504:466 (3,5:0,5), Weber H. - Danter 507:437 (4:0), Nigel L. - Strobel 498:594 (1:3)

Kreisklasse A2: SKC Donauwörth II – ESV Nördlingen III 1794:1727 (3:3). – Das Nördlinger Startduo hatte einen katastrophalen Start. Sowohl Heinz Gröninger, als auch Thomas Gneist wurden nach 60 Wurf ausgewechselt. Regina Steinle konnte nach ihrer Einwechslung beiden Bahnen für sich entscheiden und den Mannschaftspunkt gewinnen, während Rainer Krieg ebenfalls keinen guten Tag hatte. Maria Scheid gewann als beste Nördlingerin den zweiten Punkt und Richard Lauermann rettete nach einem spannenden Duell das Unentschieden.

Moll - Gröninger/Steinle R. 382:421 (1:3), Meier - Gneist/Krieg 514:364 (4:0), Bonhardt - Scheid 451:482 (2:2), Ruhl - Lauermann 447:460 (2:2)

Nur ein Ehrenpunkt gegen starke Bächinger

SKC Bächingen III – ESV Nördlingen IV 2055:1785 (5:1). – Wolfgang Nigel und Monika Blank standen gegen starke Bächinger auf verlorenem Posten. Anita Fuchs musste dann nach 90 Wurf verletzungsbedingt aufgeben, sodass der gut spielende Andreas Eberhardt nur noch den Ehrenpunkt retten konnte.

Schmidt - Nigel W. 522:463 (4:0), Miller - Blank M. 537:460 (4:0), Schenk - Fuchs 491:315 (4:0), Weithaler - Eberhardt 505:547 (2:2)

Kreisklasse Jugend: JSpG LosNöGo II – JSpG LosNöGo I 1733:1884 (1:5). – Im internen Duell brachten Jakob Schwab und Hannes Hertle die Jugend 1 in Führung. Auch Jana Götz setzte sich durch. Auf der Nebenbahn gewann Hanna Bucher den Ehrenpunkt für die „Zweite“. (mst)

Blank F. - Schwab J. 399:496 (0:4), Schwab Mo. - Hertle 434:481 (0:4), Schrafl - Götz J. 429:471 (1:3), Bucher H. - Förstner J. 471:456 (2:2)

