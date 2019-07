20:00 Uhr

Scharlachrennen: Ein neuer Name auf der Goldenen Peitsche

Tobias Bachl gewinnt zum ersten Mal den Großen Preis der Stadt Nördlingen. Warum das Scharlachrennen für ihn ein Pflichttermin ist und welche Reiter noch auf der Kaiserwiese glänzen konnten.

Von Anja Ringel

Vier Springreiter sind im Stechen um den Großen Preis von Nördlingen gewesen. Am Ende blieb nur Tobias Bachl zweimal fehlerfrei. Der Reiter vom RFV Pfarrkirchen verewigte sich damit erstmals auf der Goldenen Daniel Peitsche. Das Scharlachrennen sei für ihn ein „unglaubliches Turnier“ sagte Bachl bei der Siegerehrung. Die Veranstaltung sei ein Pflichttermin: Seine Frau komme aus der Region, sein Vater habe vor 30 Jahren schon am Scharlachrennen teilgenommen und auch seine Kinder seien inzwischen mit von der Partie.

18 Teilnehmer gingen am Sonntagnachmittag bei strömendem Regen an den Start. 520 Meter war der Parcours lang. Reiter und Pferd mussten bei der S***-Prüfung für den Großen Preis 13 Hindernisse mit insgesamt 16 Sprüngen überwinden. Gleich zu Beginn gab es eine Dreifach-Kombination.

Sieger Tobias Bachl und Sponsorin Maria Grenzebach begutachten die Goldene Daniel Peitsche. Bachl hat den Großen Preis von Nördlingen zum ersten Mal gewonnen. Bild: Ursula Puschak

Nach dem ersten Umlauf blieben neben Bachl mit seinem Pferd Cicera de la Vayrie noch der Riesbürger Julius Ehinger (am Ende Zweitplatzierter), der bayerische Vizemeister Michael Eichler (RA München, Drittplatzierter) und Christoph Kaufmann aus Jettingen (Viertplatzierter) ohne Fehler. Vorjahressieger Hans-Peter Konle kam aufgrund eines Fehlers dagegen nicht ins Stechen und verpasste damit die Chance, den Sonderehrenpreis des Nördlinger Scharlachrennens behalten zu dürfen. Denn nur wer zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal den Großen Preis gewinnt, darf die Goldene Daniel Peitsche mit nach Hause nehmen. Eine goldene Anstecknadel, die den Daniel zeigt, bekommt dagegen jeder Sieger.

Scharlachrennen: Mehre Top-3-Platzierungen für Hans-Peter-Konle

Vor dem Großen Preis gab es am Sonntag bei weiteren Springprüfungen der Klasse S* bereits Pferdesport auf hohem Niveau. Die Qualifikationsprüfung zur SC Bayern L-Tour gewann mit einer Nullrunde der Augsburger Dominik Hieber mit Cortina d’Ampezzo. Fehlerfrei bleiben auch die zweitplatzierte Monika Dirr (Illertissen) mit Chicca D’Oro und auf dem dritten Platz Thomas Böhler aus Bad Wörishofen mit Carlos T. Das zweite S*-Springen gewann Mario Walter (RSG Ostalb) vor Linda Marschall (RSG Gnadental) und Michael Kölz aus Leisnig in Sachsen.

Dieser siegte außerdem beim Hauptspringen am Samstag, ein S**. Dabei galt es zwölf Hindernisse und 15 Sprünge zu meistern. Zweiter wurde Ferdinand Kähn mit seinem Pferd Balou’s Grandessa. Den dritten Platz holte sich Hans-Peter Konle mit Queensberry.

Das war nicht die einzige Top-3-Platzierung für Konle, der in Röhlingen im benachbarten Ostalbkreis aufgewachsen ist. Zuvor holte er sich bereits in einem S*-Punktespringen den zweiten Platz mit seinem Pferd Dressed For Success. Sieger dieser Springprüfung – bei 40 Teilnehmern – wurde Mario Walter aus Ellwangen-Killingen mit Cora de la Rosa W. Der dritte Platz ging an Max Weishaupt aus Jettingen mit Chateau Margaux.

Neben Springreiten gab es auch einige Dressurprüfungen. Das Finale der Großen Tour – ein St.-Georg-Special* – gewann die Österreicherin Renate Voglsang vom RA München mit Helios C vor Anna Casper (LPSV Donzdorf Alb/Fils) mit ihrem Pferd Collin Conner. Den dritten Platz belegte Sabrina Linsenmaier vom RSV Essingen mit Fiorenzo.

Die Pferde sind mit den heißen Temperaturen zurecht gekommen

Reiter und Pferde mussten am Wochenende mit den unterschiedlichsten Wetterbedingungen zurecht kommen. Vor allem an den ersten beiden Turniertagen hatte es auf der Kaiserwiese über 30 Grad. Die Pferde würden gut mit den heißen Temperaturen zurecht kommen, sagten Turnierleiter Siegfried Mitzel und Patrick Afflerbach, dem beim Großen Preis von Nördlingen vor zwei Jahren ein Doppelsieg gelang. Es gebe auch immer wieder tierärztliche Kontrollen, sagte Mitzel.

Den Pferden mache die Hitze nicht so viel aus wie beispielsweise Hunden, sagte Afflerbach am Rande des Turniers. Es sei aber natürlich angenehmer, wenn es nur 20 Grad habe. Kühlere Temperaturen gab es dann am Samstag und am Sonntag, jedoch verbunden mit Regen. Vor allem am Samstagnachmittag suchten viele Zuschauer Schutz vor den Regenschauern.

Zum Abschluss der 59. Auflage des Scharlachrennens fand traditionell das Galopprennen um die scharlachrote Schabracke statt. Hier gab es einen kurzen Schreckmoment: Zwei Reiter stürzten in einer Kurve. Zum Glück sei den beiden nichts Schlimmeres passiert, sagte Turnierleiter Mitzel. Sieger wurde Roland Freund (RV Maria Wald) mit Koryfeusz.

