Gut gezielt

Pistolenschützen des Ries-Gaues Nördlingen haben RWK-Vorrunde abgeschlossen

Die Luftpistolenschützen des Ries-Gaues Nördlingen haben in den vergangenen Wochen die komplette Vorrunde des Rundenwettkampfes 2021/2022 absolviert. In dieser Woche beginnen nun die Luftgewehr-Mannschaften in allen Klassen mit ihren regionalen Mannschaftswettkämpfen. Hier alle Ergebnisse der Vorrunde Luftpistole: