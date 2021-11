Michael Beutel dem perfekten Ergebnis ganz nah

Plus Der Oettinger Michael Beutel erzielt am dritten Wettkampftag der Luftgewehr-Bezirksoberliga großartige 397 Ringe. Wechingen II unterliegt dem Bezirksliga-Tabellenführer, sodass Kösingen vorrückt.

Am dritten Wettkampftag der Luftgewehr-Bezirksoberliga fuhren die Oettinger zum Tabellenschlusslicht nach Offingen. Obwohl es bei Michael Beutel kaum noch Luft nach oben gibt, schaffte er mit 397 Ringen ein weiteres Top-Ergebnis und bleibt weiterhin ungeschlagen. Ebenfalls einen Einzelpunkt gewann Aylina Sailer, die mit einer 89er-Serie Schwächen zeigte, was bei elf Ringen Vorsprung jedoch nicht ins Gewicht fiel.