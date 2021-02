vor 20 Min.

Schießen durch ein Rohr ins Nebenzimmer

In Harburg steht 2022 ein Schützenfest an. Das ist nicht das einzige Jubiläum: Vor exakt 100 Jahren wurde im Ort ein zweiter Verein gegründet

Von Peter Link

Im nächsten Jahr 2022 steht das 350-jährige Bestehen der Harburger Schützengesellschaft an und die Vorbereitungen hierfür sind schon seit zwei Jahren in vollem Gange. Fast wäre dabei untergegangen, dass auch im Jahr 2021 schon ein Schützenfest zu feiern wäre: Der Schützenverein „Wörnitztaler Harburg“ wurde am 6. Februar 1921 gegründet und würde also heuer sein 100-jähriges Bestehen feiern.

Ja, es gab also einmal zwei Schützenvereine in Harburg. Einerseits die altehrwürdige „Kgl. priv. Schützengesellschaft 1672 Harburg“, eine Feuerstutzen-Gesellschaft, deren Mitgliedschaft zwar jedermann offenstand, die aber mit hohen Kosten und auch gesellschaftlichen Verpflichtungen verbunden war. So gründete sich andererseits im Februar 1921 aus dem Kreis der jungen Arbeiterschaft des Märkerwerkes und einiger junger Landwirte der Schützenverein „Wörnitztaler Harburg“, ein Zimmerstutzen-Verein.

Die erste genehmigte Schießstätte befand sich im Gasthaus „Zum Grünen Baum“, geschossen wurde durch ein gusseisernes Schutzrohr an einem Stand vom Gastraum ins Nebenzimmer. Der junge Verein entwickelte sich prächtig. Schon im Gründungsjahr wurden etwa 40 Aktive gezählt, darunter auch mindestens vier Frauen. 1928 wurde dann in der Gaststätte „Bahnhofsrestauration“ geschossen und bereits ein Jahr später konnte das Fest der Fahnenweihe mit Gartenfest begangen werden. Die Seidenfahne wurde durch Spenden der Herren Märker und Schubert finanziert, ebenso durch ein Strafgeld von zehn Pfennig für das Nichttragen des Hutes beim Schießen und durch das Kegelgeld (eine überdachte, hölzerne Kegelbahn existierte zu der Zeit bereits im Garten der „Bahnhofsrestauration“).

Dass sich andere Zeiten anbahnten, sah man aus heutiger Sicht, als eine weitere Gruppe Schießsportbegeisterter, der Stahlhelmbund der Frontsoldaten, zu einem Kirchweihschießen (1930) einlud. Im Jahr 1933, nach dem Wahlsieg der Nationalsozialisten, stellte die Harburger Zeitung ihr Erscheinen ein und das Schützenwesen in Harburg war auf die Donauwörther Nationalzeitung angewiesen. Immerhin ging es noch weiter mit dem Vereinsleben der Schützen in Harburg, wenn auch bald unter angepassten Satzungen. Zuständig war jetzt der „National-sozialistische Reichsbund für Leibesübungen“. 1944 lud das Wehrertüchtigungslager II/36 auf der Harburg alle über 14-jährigen männlichen Einwohner zu einem WHW (Winterhilfswerk)-Schießen ein. Doch das hatte mit einem Vereinswesen im üblichen Sinn nichts mehr zu tun.

Erst Ende der 1950er-Jahre bahnt sich die Wiedergründung an

1945 mussten alle Waffen, darunter auch Sportwaffen, an die Besatzungsmächte abgegeben werden. Als 1950 diese Vorgabe wieder gelockert wurde, fand sich in Harburg zuerst niemand, der eine Vereinswiedergründung vorangetrieben hätte. Im Schießhaus der Privilegierten an der Brünseer Straße waren Flüchtlingsfamilien (Familien Pösl und Dörfler/Steininger) einquartiert und die Schießbahn war in Bauparzellen eingeteilt worden. Erst als sich in der Stadelhof-Siedlung Ende der 1950er-Jahre Schießsportinteressierte an den damaligen Gauschützenmeister Krieger wandten, informierte dieser den ehemaligen Schützenmeister der Privilegierten Schützengesellschaft.

Dann aber ging es wohl recht schnell: Eine (Wieder-) Gründungsversammlung fand am 18. April 1959 statt. Es entstand der Verein, der beide historischen Wurzeln zusammenführte, wie der Vereinsname „Kgl. priv. Schützengesellschaft 1672 und Wörnitztaler Harburg/Schwaben“ besagt.

Die Vereinsverantwortlichen hoffen nun, dass im nächsten Jahr, vom 8. bis 11. Juli 2022, das 350- jährige Bestehen gefeiert werden kann.

