00:03 Uhr

Schlappe für Holzkirchen

1:6-Niederlage beim neuen Tabellenführer Bubesheim. Landkreisderby in Nördlingen endet torlos

SC Bubesheim – SV Holzkirchen 6:1 (3:1). – Mit einem deutlichen Sieg über den SV Holzkirchen hat sich der SC Bubesheim an die Tabellenspitze swe Bezirksliga Nord katapultiert. Der SCB führt die Rangliste nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und dem überragenden Torverhältnis von 9:1 an.

Schon in der zweiten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Baris Aciköz versenkte den Ball unhaltbar im linken Eck. Für den Mittelfeldmann war es der zweite Treffer im zweiten Spiel. Nach einer Viertelstunde brachte der neue Bubesheimer Kapitän Patrik Merkle den Ball per Freistoß in den Gästestrafraum. Kein Bubesheimer Akteur kam an den Ball, der Holzkirchener Jörg Strauß wollte klären, traf den Ball aber so unglücklich, dass sein Torhüter Sabahudin Cama alles geben musste, um ein Eigentor zu verhindern. In der 21. Minute konnten die Rieser dann ausgleichen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld bediente Matthias Eichberger Joshua Zwickel, der den Ball zum 1:1 unter die Latte hämmerte. Doch nur acht Minuten später ging der SCB wieder in Führung. Torschütze war Esse Akpaloo. Der Angreifer wurde von Hakan Polat mustergültig per Kopf freigespielt. Das 3:1 besorgte dann Polat selbst mit seinem zweiten Saisontreffer (31.).

Drei weitere Treffer im zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Bubesheimer die tonangebende Mannschaft. Für das 4:1 in der 64. Minute durch Steffen Hain leistete Akpaloo die Vorarbeit. Akpaloo legte den Ball auf Hain zurück und der zirkelte den Ball aus acht Metern ins Schwarze. In der 77. Minute platzierte Hakan Polat nach Zuspiel von Marc Schmidt den Ball gekonnt im Eck. Schmidt setzte dann den Schlusspunkt. Der Mittelfeldmann war mit einem Knaller aus 18 Metern erfolgreich. (ulan)

SV Holzkirchen Cama, Strauß, Draxler, Mi. Köhnlein, Havur, Rau, Zwickel, Neuwirt, Beck (62. Ma. Köhnlein), Demel (70. Hopfenmüller), Eichberger (78. Deubler)

TSV Nördlingen II – TSV Rain 2 0:0. – In einem intensiven Spiel trennten sich die beiden Landkreisrivalen vor 220 Zuschauern leistungsgerecht mit 0:0. U23-Trainer Daniel Kerscher nahm eine Änderung in der Startformation im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg in Wertingen vor. Für den verletzten Daniel Kienle rückte Mario Taglieber in die Offensivabteilung der Rieser. In der ersten Halbzeit des Derbys spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Viele intensive Zweikämpfe kennzeichneten den Spielverlauf. Vor der Trinkpause hatten die Gäste ihre beste Gelegenheit: Nach einem der wenigen Missverständnisse in der Defensive der Rieser kam Michael Haid zum Abschluss, doch sein Lupfer verfehlte knapp das Gehäuse von Keeper Fabian Dorschky (13.). Anschließend kamen die Einheimischen besser in die Partie und hatten durch Stefan Mayer ihrerseits die Chance zur Führung; sein Abschluss ging ebenfalls nur wenige Zentimeter am Rainer Tor vorbei (31.).

Im zweiten Abschnitt setzte sich die temporeiche Partie fort. Beide Mannschaften agierten nun zielstrebiger. Rain hatte die Großchance zum 1:0, als nach Pass von Fabian Miehlich Muris Avdic nur den Pfosten traf (69.). Doch auch das Heimteam kam nach toller Vorarbeit von Simon Gruber durch Stefan Mayer zu einer Großchance, sein Abschluss ging abgefälscht nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (70.). In der Schlussphase hatten die Gäste noch zwei gute Gelegenheiten durch Michael Krabler, aber seine Abschlüsse waren letztendlich zu unpräzise (85./87.). Fazit von Nördlingens Trainer Daniel Kerscher: „Loben möchte ich die Defensivleistung meiner Truppe, insbesondere der beiden Innenverteidiger Andy Kaiser und Stefan Klaß. Auch Simon Lösch auf der Sechser-Position zeigte eine überzeugende Partie.“ (ala)

TSV Nördlingen II Dorschky, Kraus, Klaß, Kaiser, Wieser, Lösch, Taglieber Moritz, Pesut, Taglieber Mario (ab 57. Modra), Gruber (ab 74. Lechner), Mayer (ab 86. Hof).

