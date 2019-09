00:03 Uhr

Schlappe zum Auftakt

Fehleranfällige TSV-U15

Mit einer auch in der Höhe verdienten 0:3-Niederlage kehrten die U15-Junioren des TSV Nördlingen von ihrem ersten Saisonspiel bei der SpVgg Joshofen Bergheim zurück.

Die Einheimischen übernahmen ziemlich schnell das Kommando und hatten nach sieben Minuten die erste Möglichkeit: Nach einem Standard auf der linken Seite konnte TSV-Torhüter Rothenberger aus kurzer Entfernung jedoch klären. In den darauffolgenden 20 Minuten konnten die Gäste das Spiel einigermaßen ausgeglichen gestalten und hatten auch zwei, drei Abschlüsse aus der Entfernung auf das Heimtor. Die größte Möglichkeit zur Gästeführung hatte Jan Reicherzer in der 28. Minute, als er nach einem Einwurf in den Strafraum eindrang, den Heimkeeper überlupfen wollte, dieser jedoch zur Ecke klären konnte. Dies sollte die letzte TSV-Offensivaktion im Spiel gewesen sein. Wie so oft im Fußball fallen Gegentore aus Fehlern oder einer Fehlerkette. So auch beim 1:0 nach einer halben Stunde nach einem Stellungsfehler in der TSV-Abwehrkette.

Wer nach dem Seitenwechsel auf ein Aufbäumen der TSV-Junioren gehofft hatte, wurde enttäuscht. Während der gesamten zweiten Hälfte konnte man sich keine einzige gefährliche Einschussmöglichkeit erarbeiten, da der heimische Defensivverbund nichts zuließ, beziehungsweise die TSV-Offensivabteilung sich nicht durchsetzen konnte. Im Gegenteil: Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Gastgeber größer. Dies äußerte sich in Möglichkeiten in der 45. Minute (gefährlicher 20-Meter-Schuss knapp über die Latte) und 48. Minute (nach gefährlichem Querpass verpasste der Stürmer nur um eine Stiefelspitze). Acht Minuten vor Schluss war es dann soweit. Wieder ließen die Rieser einen Pass von außen ins Zentrum zu und das Heimteam vollstreckte zum 2:0.

Der Trainer fordert eine umgehende Leistungssteigerung

Weitere fünf Minuten später die endgültige Entscheidung: Wieder ließ man die Heimmannschaft per Freistoß in den Strafraum flanken, TSV-Torwart Rothenberger konnte nur ungenügend klären, sodass die Gastgeber per Kopf zum 3:0-Endstand erhöhen konnten. „Wir müssen uns schnellstmöglich steigern und zwar in allen Belangen. Denn mit dieser Leistung speziell in Hälfte zwei dürfte es ein ziemlich ungemütlicher Herbst für uns werden“, redete TSV-Trainer Markus Leister Klartext. (lei/jais)

