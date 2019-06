vor 22 Min.

Schmitz-Familie ganz stark

Timo und Lea Schmitz in Lauingen weit vorne. Comeback von Vater Manfred

Zum wiederholten Male richtete das Team des TV Lauingen die bayerischen und schwäbischen Meisterschaften im Triathlon aus. Zur Auswahl standen ein Sprinttriathlon (0,4 km Schwimmen/20 km Radfahren/5 km Laufen), eine Kurzstrecke (1,4/40/10) und die Mitteldistanz (2,1/80/20). Mit dabei waren zwölf Triathleten aus dem Ries, mit einer Ausnahme alle für den TSV Oettingen startend.

Am Wettkampfmorgen erschrak ein Großteil der Athleten beim ersten Blick aus dem Fenster, regnete es doch in Strömen bei sehr kühlen Temperaturen. Allerdings blieb es dann während der Rennen meist niederschlagsfrei, die Wassertemperatur betrug sehr angenehme 20 Grad, nur die Laufstrecke war in Teilen etwas matschig. Vor Jahresfrist bestritt Timo Schmitz in Lauingen sein fulminantes Debüt auf der Mitteldistanz und wurde erst auf den letzten Metern von zwei seiner Mitstreiter überlaufen. Seitdem hat er sich jedoch nochmals deutlich gesteigert. Vor allem im Schwimmen (30:53 min.) düpierte er dieses Mal die hochklassige Konkurrenz um die beiden Ironman-Profis Roman Deisenhofer und Christian Brader, stieg er doch mit einem Vorsprung von über einer Minute aus dem Auwaldsee. Auf dem Rad (1:51 Std.) ließ er nur den späteren Sieger Deisenhofer vorbeiziehen und auch beim abschließenden Lauf (1:17) wurde er nur von Brader überholt.

Damit erreichte er als Dritter und zugleich bester bayerischer Amateur das Ziel am Lauinger Rathausplatz in einer hervorragenden Zeit von 3:39:08 Stunden. Weitere Oettinger Starter auf dieser Strecke waren Markus Lutz (4:14:32/4. Platz AK50), der sich mit einem guten Lauf noch nach vorne schob, und Michael Reuter (5:09:10/12. Platz AK50). Außerdem war mit Lea Schmitz (4:36:07, Verbesserung ihrer Bestzeit um eine halbe Stunde!) die jüngste Starterin des Teilnehmerfeldes, deren Paradedisziplin das Schwimmen ist, in der AK20 erfolgreich. Auf der Kurzstrecke waren vier Oettinger Männer gemeldet. Florian Wunderlich, der seine Stärken ebenfalls im Schwimmen hat, platzierte sich als Achter der AK40 in 2:23:53. Knapp dahinter landete, vor allem wegen einer guten Leistung auf dem Rad, Wolf-Dietrich Otto als Fünfter der AK55 in 2:25:00. Bernd Koller wurde mit solider und ausgeglichener Leistung in allen drei Disziplinen 10. der AK50 in 2:28:28. Rainer Hahn musste den Wettbewerb nach dem Radfahren aufgeben.

Schließlich waren die Oettinger auch bei den Sprintern mit drei Athleten vertreten. Beate Stenzenberger holte sich den Sieg in der AK40 der Damen in 1:13:04. Zufrieden durften auch Johannes Schramm mit Rang zehn der AK35 in 1:12:41 und Uwe Neyka als Achter der AK55 in 1:16:38 sein. Außerdem finishte mit Manfred Schmitz ein für den TC Rot-Weiß Nördlingen startender Athlet, der nach 31-jähriger (!) Triathlonpause von seinen inzwischen sehr erfolgreichen Kindern zum Comeback überredet wurde. Sein beachtliches Resultat: 1:26:16 und vierter Platz der AK60. (mlu)

