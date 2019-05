00:01 Uhr

Schnellen Rückstand weggesteckt

Nördlinger U18 setzt sich im letzten Heimspiel gegen Sonthofen durch

Die U18-Junioren des TSV Nördlingen gewannen ihr letztes Heimspiel dieser Saison gegen den 1. FC Sonthofen mit 4:2 (2:2).

Dabei führten die Oberallgäuer schon nach sechs Minuten mit 2:0. Beim 0:1 wurde nicht konsequent gedeckt, zudem fehlte die Abstimmung. Beim 0:2 ging ein Fehlpass im Spielaufbau voraus, den der gleiche Gästeangreifer mit einem gelungenen Lupfer über Torwart Marlon Lehmann ausnützte. Mit ihrem ersten Schuss aufs Tor gelang den Einheimischen der Anschlusstreffer. Tim Eckstein erzielte mit einem kernigen Flachschuss aus 17 Metern sein 21. Saisontor (8.). Fünf Minuten später stellte der zweifache Torschütze Torwart Lehmann bei einem Freistoß auf die Probe, und als Jonas Sandmeyer am Boden liegend Ballberührung mit der Hand hatte, war dies für Schiedsrichter Tobias Heuberger (TSV Möttingen) kein elfmeterwürdiger Tatbestand. Fabian Lechler scheiterte in einer Eins-gegen-Eins-Situation am Gästekeeper und in der 20. Minute fiel der Ausgleich durch Außenstürmer Nico Vandelli nach glänzendem Pass von Kapitän Sebastian Hertle. Die erstmalige Führung war vor der Pause noch möglich, doch eine Flanke des früh eingewechselten Thilo Schupp setzte auf der Latte auf, bei einem 25-Meter-Flachschuss von Lechler fehlte nicht viel und Philipp Jaumann köpfte eine Lechler-Ecke aus acht Metern drüber.

Der zur Pause eingewechselte Hamed Bamba hatte gleich zwei starke Auftritte, doch das 3:2 wollte nicht fallen. Auf der Gegenseite verfehlten aber auch die Gäste nur knapp den Pfosten (52.). Bamba, Eckstein, Lechler und Hertle mit einem Freistoß hatten Chancen zum dritten Tor, das dann in der 70. Minute durch eine Einzelaktion von Eckstein fiel.

Hertle ließ zwei dicke Chancen zur Vorentscheidung aus und der eingewechselte Nicolas Rieß zwang den Allgäuer Torwart zu einer Glanzparade (85.). Die Rieser mussten nicht unbedingt um den Sieg zittern, doch endgültige Gewissheit herrschte erst in der 88. Minute, als der eingewechselte Elias Leberle eine gekonnte Einzelleistung erfolgreich abschloss. (jais)

