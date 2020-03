04.03.2020

Schon der dritte Titel der Saison

Athletik Nördlingen setzt sich im nordschwäbischen Verbandspokal durch

Die leicht favorisierten Tischtennisspieler des SC Athletik setzten sich bei den Verbandspokalmeisterschaften Schwaben Nord in Burgau durch.

Nach zähem Beginn gegen Firnhaberau Augsburg gewannen die Athleten knapp mit 4:3. Dabei sah es zu Beginn gar nicht gut aus, mussten sie doch einen 1:3-Rückstand wieder wettmachen. „Das erste Spiel war einfach noch zu früh, das sind wir nicht gewohnt. Gut, dass wir das am Ende noch rumgerissen haben“, so Athletik-Spieler Thomas Eichberger. Die zweite Partie war ebenfalls hart umkämpft, aber mit dem Endergebnis von 4:2 schon etwas deutlicher. Hier hatte man es mit dem TTC Friedberg, dem Tabellenführer der Bezirksklasse A aus Augsburg Süd zu tun. Im Finale waren die Athleten dann deutlich wacher und schafften einen 4:1-Sieg gegen das Heimteam vom TSV Burgau.

Mit dem dritten Titel in dieser Saison, dem „Pokalsieger Schwaben Nord“, hat sich der SC Athletik nun auch für die südwestbayerischen Meisterschaften am 15. März in Peiting qualifiziert. Die Gegner stehen auch schon fest: Die Nördlinger bekommen es mit der TS Jahn München (Sieger Oberbayern Mitte), dem SV Söcking (Sieger Oberbayern Süd) und dem SV Langerringen (Sieger Schwaben Süd) zu tun. Die Münchner und die Söckinger führen genauso wie der SC Athletik in ihren Bezirksklassen souverän die Tabelle an. Spannende Spiele sind damit vorprogrammiert. Der Sieger dieses Final Four darf dann an den bayerischen Meisterschaften Ende März in Roth teilnehmen. (time)

Themen folgen