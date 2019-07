vor 3 Min.

Schüler aus Wemding dominieren

Auf dem Kreissportfest der Mittelschulen und weiterführenden Schulen in Donauwörth zeigen die Jugendlichen ihr sportliches Können

Bei optimalen äußeren Bedingungen hat das diesjährige Kreissportfest der Mittelschulen und weiterführenden Schulen im Stadion des Stauferparks in Donauwörth stattgefunden. Ein großes schulsportliches Ereignis, denn es nahmen insgesamt 35 Mannschaften aus zehn Schulen des Landkreises teil (acht Mittelschulen und zwei Realschulen), um in sechs verschiedenen Wettkampfklassen gegeneinander anzutreten. Ermittelt wurden dabei die besten Einzel- und Mannschaftsergebnisse in den Disziplinen Lauf (Mittel- und Kurzstrecke), Sprung (Weit- und Hochsprung), Wurf und Kugelstoß.

Der Fachberater für Sport, Andreas Weinig, begrüßte die rund 300 Sportler und die zahlreichen Ehrengäste. Bei den drei verschiedenen Altersklassen der Mädchen hatte die Anton-Jaumann-Realschule dreimal die Nase vorn. Sie siegten in der WK IV vor der Mittelschule Nördlingen. In der WK II und III jeweils vor der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth.

Bei den Mädchen wurden auch dieses Jahr wieder hervorragende Leistungen geboten. In der WK IV lief beim 800 m-Lauf Chiara Göttler (RS Wemding) der Konkurrenz deutlich davon und siegte mit 2:58 min. Magalie Calendini (MS Donauwörth) konnte den Einzelsieg beim Wurf mit 35m für sich verbuchen. Siegreich war beim Weitsprung mit sagenhaften 4,75m Maaike van Noord (MS Rain). Den 50m-Lauf gewann mit 7:06sec Shanice Czorny (RS Wemding).

In der WK III siegte im Weitwurf mit 34,5m Chantal Engberg (MS Wallerstein) und im Kugelstoßen Leonie Krukawka (RS Wemding) mit einer Weite von 8,74m. Den 75m-Lauf gewann Celina Veit (MS Rain) in 10,23sec. Der Sieg im 800m-Lauf ging mit 2,47min. an Rebecca Schneck (MS Oettingen). Im Weitsprung erzielte Elena Wagner (RS Wemding) mit 4,55 die größte Weite.

Bei den Mädchen der WK II holte sich den Sieg im Kugelstoßen mit 8,62m Madleine Melzer (RS Wemding). Beim 800m-Lauf siegte Lena Miehlich (RS Wemding) in 3,10 min. Im Hochsprung gab es mit übersprungenen 1,25 m einen Doppelsieg für Isabel Dzaparov (MS Donauwörth) und Jessica Wendt (RS Wemding).

Im 100m-Lauf gewann in 15,27 sec Hanna Quirrenbach (RS Wemding) und Elena Tatzel (RS Wemding) im Weitsprung mit 4,20m. Der Wettkampf der Jungen brachte drei Siegerteams hervor: in den Wettkampfklassen IV siegte die Mannschaft der Mittelschule Nördlingen, in der WK III war die Knabenrealschule Hl. Kreuz Donauwörth erfolgreich und in der WK II durften sich die Jungs von der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth über den Sieg freuen.

Natürlich sind auch bei den Jungen in allen Wettkampfklassen tolle Ergebnisse erzielt worden. In der WK IV waren mehrere Jungen siegreich. Binh Trao Tran (MS Nördlingen) gewann mit 40,5m den Wurf und Valid Khantumani MS Asbach-Bäumenheim den 50m-Sprint in 7,08sec. Ebenso konnte sich Binh Trao Tran die Tagessiege im 800m-Lauf (2:38min.) und im Weitsprung (5,20m) sichern.

In der WK III standen als Tagessieger folgende Sportler fest: Im Wurf siegte Hannes Hoffrichter (MS Donauwörth) mit einer Weite von 56m. Das Kugelstoßen konnte Tim Reitschuster (RS Hl. Kreuz Donauwörth) mit 11,79m deutlich für sich entscheiden. Als Schnellster absolvierte Furkan Sahin (MS Asbach-Bäumenheim) den 75m-Lauf in 9:25 sec und den 800m-Lauf Leonardo Pimenta (MS Nördlingen) in 2:23min. Den Weitsprung gewann Aldo Lombardi (RS Hl. Kreuz Donauwörth) mit einer Leistung von 5,50m.

In der WK II siegte Alexander Septsov (MS Donauwörth) im Hochsprung mit 1,55m sowie im 100m-Lauf mit einer hervorragenden Zeit von 11,61sec. Beim 800m-Lauf gewann Maximilian Schiener (RS Wemding) 2,22 min. Kai Mayer (RS Wemding) siegte im Weitsprung mit 5,60m und der stärkste Kugelstoßer (5kg-Kugel) war mit 10,33m Elias Seyler (MS Donauwörth). (pm)

