vor 23 Min.

Schützen beklagen Nachwuchsmangel

Goldburghausens Kegler sprechen dagegen vom erfolgreichsten Jahr seit Bestehen

Im Mittelpunkt der diesjährigen Generalversammlung des Schützen- und Kegelvereins (SKV) Goldberg Goldburghausen standen Ehrungen für langjährige Mitglieder. Kegelsportwart Jürgen Förstner wies auf das sportlich erfolgreichste Jahr seit Bestehen der Kegelabteilung hin. Die erste Mannschaft wurde Meister in der Kreisklasse West, verzichtete jedoch auf den Aufstieg. Als weiteren Erfolg nannte Förstner die Vizemeisterschaft im bayerischen Kreisklassenpokal.

Schützenmeister Gotthard Volk bedauerte in seinem Jahresbericht, dass derzeit vor allem die Schützenabteilung unter Nachwuchsmangel leide. Ziel im laufenden Jahr müsse es deshalb sein, wieder mehr Jugendliche für den Schießsport zu gewinnen.

Bürgermeister Willibald Freihart würdigte die jüngsten sportlichen Erfolge der Kegelabteilung. Als verhältnismäßig kleiner Verein vertrete der SKV die Gemeinde Riesbürg sehr gut über die bayerisch-württembergische Grenze hinweg.

Unverändert ließen die Mitglieder den Vereinsbeitrag im laufenden Jahr. Schatzmeisterin Hildegard Holzner verwies auf solide Finanzen. Im Sommer werde der SKV wieder schuldenfrei sein. Das Darlehen für den Umbau des Schützenheimes sei dann zurückgezahlt, wodurch der Verein zusätzlichen finanziellen Spielraum gewinne.

Der stellvertretende Gauschützenmeister Fritz Wagner war nach Goldburghausen gekommen, um die Auszeichnungen des BSSB und des DSB zu verleihen. An Fritz Schied verlieh Wagner die Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes für 50 Jahre Mitgliedschaft. Der frühere Sportwart habe in den zurückliegenden Jahrzehnten entscheidend zum Erfolg des SKV beigetragen und diesen auch ein Stück weit geprägt, betonte Wagner. Ehrungen für 40-jährige DSB- und BSSB-Mitgliedschaft gingen an Kurt Götz, Jürgen Förstner, Peter Steinmeyer und Gotthard Volk. Dieter Wiedemann wurde für 30 Jahre und Jakob Förstner für zehn Jahre Mitgliedschaft mit den entsprechenden Vereinsehrennadeln ausgezeichnet. (bs)

Themen Folgen