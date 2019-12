vor 55 Min.

Schützen messen sich bei Königsproklamation

In Hoppingen werden die Teilnehmer in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet

Die Burgschützen Hoppingen haben eine Königsproklamation veranstaltet. Dazu begrüßte der erste Schützenmeister Michael Weißenburger alle Gäste und dankte für die Teilnahme. In der Jugendklasse wurde Lea Weißenburger mit einem 53,0-Teiler die neue Jugendkönigin, gefolgt von Elias Reiss (65,5 Teiler) und Linda Schön (106,6 Teiler). In der Damenklasse wurde Conny Beck mit einem 38,8-Teiler Schützenliesl. Auf Platz zwei folgte Sandra Beck mit einem 45,7-Teiler und auf Platz drei Martina Strauß mit einem 90,0-Teiler.

Den ersten Platz als Schützenkönig in der Schützenklasse errang Patrick Teibner mit einem 10,0-Teiler. Den zweiten Platz belegte Jonas Schmidbaur mit einem 43,7-Teiler, gefolgt von Walter Beck mit einem 99,7-Teiler. Als Vereinsmeister in der Jugendklasse erreichte Elias Reiss mit 327 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Emma Schmidbaur und Lea Weißenburger. In der gemischten Schützenklasse wurde Patrick Teibner mit 365,5 Ringen Vereinsmeister. Auf dem zweiten Platz folgte Claudia Utz mit 361,5 Ringen und dem dritten Platz Conny Beck mit 359,5 Ringen. Bei den Wanderpokalen für das Jahr 2019 ging der „Pokal der Könige“ mit einem 104,7-Teiler, sowie der Rundenwettkampfblattlpokal mit einem 3,9-Teiler an Claudia Utz. Den Vereinspokal mit einem 30,5-Teiler und den Übungsblattlpokal mit einem 16,5-Teiler gewann Patrick Teibner. (pm)

