Ein Schuss ins Glück

Wettbewerbe heuer in abgewandelter Form

In Bollstadt wurde die Generalversammlung im Schützenheim abgehalten. Dabei war die Bekanntgabe der Ergebnisse des Königs- und Pokalschießens 2021 ein wichtiger Tagesordnungspunkt.

Das Königs- und Pokalschießen wurde 2021 in einer abgewandelten Form durchgeführt. So war jeweils nur ein Schuss pro Schütze und Wettbewerb abzugeben. Manuel Schiele traf mit einem 158,5-Teiler als Bester ins Schwarze. Pokalsieger wurde Joachim Enßlin mit dem besten Schuss in diesem Wettbewerb. Die debütierende Carolin Engel konnte sich auf Anhieb die Damenkönigswürde sichern.

Der 1. Schützenmeister Dominik Engel begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder des Vereins. Nachdem die Jahresberichte für das Kalenderjahr 2020 verlesen waren, gab Sportwart Julian Pollithy die Vereinsmeister bekannt. Dominik Engel schoss sich wieder an die Spitze mit einem im Vergleich zum letzten Jahr abermals verbesserten Durchschnitt von 381 Ringen. Mit etwas Luft folgte Joachim Enßlin. Den dritten Platz belegte Tina Bschorr.

Die drei besten Jahresblattl gingen ebenfalls an Dominik Engel mit in Summe 33,6. Das beste Blattl der Übungsschießen des vergangenen Jahres sicherte sich Lukas Bschorr mit einem 24,8-Teiler.

Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Jana Bandel, Marcus Bandel, Sabina Berchtenbreiter, Anna-Maria Engel, Sarah Haas, Julia Jais, Jutta Knöferl, Sabrina Ott, Daniela Pachhofer, Alexandra Siegel, Marco Starz und Verena Strauß geehrt. Für 25 Jahre wurden Hermann Schmidt und für 40 Jahre Johann Bandel, Roland Ott und Josef Pollithy ausgezeichnet.

Besondere Hochachtung galt Karl Berchtenbreiter, Jakob Pollithy und dem Ehrenschützenmeister Xaver Schildenberger, die für 50-jährige Treue zur Schützengilde Bollstadt geehrt werden konnten.

In der Vorstandschaft gab es bei den anstehenden Neuwahlen keine Veränderungen. So wurden der Kassierer Zacharias Bschorr, der Schriftführer Lukas Bschorr und der erste Sportleiter Julian Pollithy für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. (lbs)