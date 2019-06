vor 40 Min.

Schulsieger wird Thomas Knoll

Beim Mathematik-Wettbewerb erfolgreich

In ganz Europa und 70 Ländern der Erde gingen um die sechs Millionen Schüler der dritten bis 13. Klassen am „Kängurutag“ an den Start und versuchten, bei 24 mathematischen Aufgaben aus fünf vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten die einzig richtige herauszufinden. Beginnend mit 187 Teilnehmern im Jahre 1995 beteiligten sich in Deutschland von Jahr zu Jahr mehr Schüler am „Känguru der Mathematik“.

2009 waren es bereits 804 000 und in diesem Jahr über 960000 aus 11800 Schulen, die versuchten, in den zur Verfügung stehenden 75 Minuten so viel wie mögliche Kreuze am richtigen Ort zu platzieren. 56 Schüler beteiligten sich in diesem Jahr von der Grundschule Nördlingen – Mitte. Schulsieger wurde Thomas Knoll aus der Klasse 3b mit hervorragenden 108,75 von 120 möglichen Punkten, gefolgt von Paul Baumgärtel (4b) mit 108,75 und Paul Thum (4b) mit 105 Punkten. In die Top-Ten schafften es zudem Felix Asam (102,5), Jonathan Kneer (102,5), Hannah Braun (101,25), Kassian Gaudernack (101,25), Nico Fuchs (97,5), Emil Rühle (93,75) und Jule Staudenmaier mit 93,75 Punkten. Als Siegerpreis gab es das T-Shirt mit der Aufschrift „Känguru der Mathematik 2019“. Alle anderen Teilnehmer erhielten kreative Knobelspiele und Urkunden.

Weitere Infos unter www.mathe-kaenguru.de. (pm)

