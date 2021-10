Drei Mal Edelmetall für Claudia Koch

Die Nördlingerin räumt bei den Internationalen Österreichischen Mastersmeisterschaften ab. Vor allem in einer Disziplin rechnete sie damit nicht

Gut drei Wochen nach dem letzten Freiwasserwettbewerb hat für die europäischen Masters-Schwimmerinnen und Schwimmer die Hallensaison begonnen. Als einer der ersten Wettkämpfe dieser Art standen hier die 33. Internationalen Österreichischen Mastersmeisterschaften in Innsbruck auf dem Programm. Insgesamt hatten sich 328 Sportler zu diesem Event gemeldet, das durch ein bereits im Vorfeld deutlich kommuniziertes Covid-19-Sicherheitskonzept die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Blick hatte.

Mit dabei war auch die Nördlingerin Claudia Koch, die als Älteste in der Altersklasse 65 über drei ganz unterschiedliche Strecken antrat.

Als erste Distanz galt es, die 400-Meter-Freistil zu absolvieren. Diese schwamm sie gleichmäßig und ruhig durch und sicherte sich die Silbermedaille hinter Michaela Stockinger vom SC Hakoah Wien.

Nach nur einer kurzen Verschnaufpause ging es über die 50- Meter-Schmetterling wieder ins Becken. Die Ausgangslage war nicht leicht. Nach den vielen Trainingseinheiten für die Freiwasserwettbewerbe, in denen Claudia Koch vor allem Freistil geschwommen war, hatte die bayerische Masterskaderschwimmerin in dieser Disziplin am wenigsten trainiert. Insofern rechnete sie hier mit keinerlei Platzierung auf dem Treppchen.

Umso überraschender und erfreulicher war dann in Innsbruck der dritte Rang hinter Tschechin Alena Pospisilova von den Bohemians Prag sowie Karin Vogt von der SG ATV Allround Wiener Neustadt.

Bei den 100-Meter-Rücken musste sich die Nördlingerin wieder nur der Wienerin Michaela Stockinger geschlagen geben, so dass sie sich hier ihren zweiten Internationalen Österreichischen Vizemeistertitel sicherte. Zufrieden mit diesen Ergebnissen bereitet sich Claudia Koch nun auf die kommenden Beckenwettkämpfe vor.