Schwitzen im Allgäu

Die Deininger Delegation in Dietmannsried.

SpVgg Deiningen im Trainingslager

Von Klaus Jais

Ein Trainingslager mit zwei Übernachtungen im Kemptener Vorort Dietmannsried absolvierte Fußball-Kreisklassist SpVgg Deiningen. Trainer Dieter Jackwerth zog ein positives Fazit: „Der Platz war ebenso hervorragend wie die Unterkunft.“

Fast 30 Akteure waren dabei und zwei Physiotherapeuten kümmerten sich um die kleineren und größeren Wehwechen der Spieler. Geschwitzt wurde nicht nur bei den Trainingseinheiten, auch ein Spiel gegen den SV Wortelstetten (Kreisklasse Nord II), der sich in der gleichen Unterkunft aufhielt, stand auf dem Programm. Peter Gerstmeier erzielte die ersten beiden Tore, Marc Jackwerth erhöhte auf 3:0 und Matthias Bosch stellte den 4:0-Pausenstand her, wobei doppelt so viele Tore möglich gewesen wären.

In der zweiten Hälfte kamen zahlreiche Reservespieler zum Einsatz, die durch Treffer von Pascal Jackwerth, Dominik Slapa und Tobias Kempter zum 7:2-Endstand beitrugen.

