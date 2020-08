vor 21 Min.

Seit Mitte Juli wieder im Trainingsbetrieb

Der TSV Nördlingen plant die neue Saison – und setzt die alte Philosophie fort

Von Philipp Moll

Am 12. März war dann plötzlich Schluss: Ganz offiziell und mit sofortiger Wirkung beendete der Bayerische Basketball-Verband die Saison für alle Ligen aufgrund Corona zwei Spieltage früher als geplant. Mit einem hervorragenden vierten Platz in der 2. Regionalliga Süd konnten die Nördlinger Basketballer letztlich hochzufrieden sein. Auch weil sich der Weg, auf junge Eigengewächse zu setzen, bereits im ersten Jahr als überaus erfolgreich erwiesen hatte.

Doch in den vergangenen Monaten gab es freilich Wichtigeres als Basketball und so ruhte die rote Kugel für eine Weile und das Team hielt sich mittels Trainingsplänen privat fit. Mittlerweile steht der vorläufige Termin für einen Re-Start fest: Am 4. Oktober sollen die Moll-Schützlinge mit einem Heimspiel gegen München Basket in die Saison 2020/21 starten. Sebastian Moll geht damit in seine zweite Spielzeit als Headcoach einer jungen Rieser Mannschaft. „Unsere Eigengewächse haben letztes Jahr Blut geleckt und gesehen, dass sie in dieser Liga mehr als nur mitmischen können. Daher haben alle die Corona-Pause genutzt und sich individuell fit gehalten“, zeigt sich Moll zufrieden mit dem Trainingsstand seiner Schützlinge.

Mit Hygienekonzept wird der Trainingsbetrieb seit Mitte Juli wieder hochgefahren und neben der ersten Mannschaft haben auch die meisten Jugendteams den Weg zurück in die Halle oder auf den Hartplatz gefunden. Ein Spielbetrieb mit Zuschauern ist derzeit noch in der Planungsphase, so Teammanager Moritz Pösl: „Wir arbeiten an einem Konzept, mit dem wir die über 2000 Plätze der Hermann-Keßler-Halle zumindest zum Teil ab Oktober für unsere Fans nutzen können. Natürlich in enger Abstimmung mit den Behörden und eine positive Pandemie-Entwicklung vorausgesetzt. Ein Risiko werden wir hier nicht eingehen.“

Pösl zeigt sich auch in finanzieller Hinsicht sehr zuversichtlich für die kommende Spielzeit: „Im Hintergrund haben wir die sportliche Auszeit genutzt, um weiter an der strukturellen Neuorientierung des Nördlinger Basketballs zu arbeiten. Wir haben bereits sehr viel positiven Zuspruch bestehender und neuer Sponsoren erhalten. In dieser Form und in der aktuellen Situation war das nicht zu erwarten und spricht für enge Partnerschaften und ein überzeugendes Konzept. Wir müssen uns herzlich bei allen Partnern für diesen Vertrauensvorschuss bedanken. Das ermöglicht uns, für die Saison 2020/21 mit 20 Senioren- und Jugend-Mannschaften im Spielbetrieb und knapp 200 aktiven Spielerinnen und Spielern zu planen.“

Die Position eines hauptamtlichen Jugendtrainers soll in Kürze extern besetzt werden und auch auf den Ausländerpositionen der ersten Mannschaft stehe man kurz vor Vollzug, wie Moll betont: „Wie in der vergangenen Saison werden wir unserer jungen Nördlinger Truppe noch selektive Unterstützung an die Seite stellen. Man hat gemerkt, dass jeder unserer Nachwuchsspieler durch diese zusätzliche Qualität in Training und an Spieltagen einen großen Schritt nach vorne machen konnte. Ganz abgesehen davon, in entscheidenden Spielphasen von der Erfahrung dieser Spieler zu profitieren. Aber auch unsere Nachwuchsspieler werden wir ab Oktober auf dem Parkett viel stärker in die Verantwortung nehmen, das wird eine spannende Mischung.“

Die Vorbereitungen für einen Neustart ab Oktober sind somit voll im Gange. Bleibt zu hoffen, dass am 4. Oktober auch tatsächlich wieder das Parkett der Hermann-Keßler-Halle bebt. Bis dahin stehen den Rieser Korbjägern in jedem Fall spannende Wochen bevor.

