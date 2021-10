JST Riesbürg lädt zum „Schnuppern“ ein

Auch heuer Judo-Anfängerkurse für junge Kampfsportler

Schnuppertraining bietet das Judo Sport Team (JST) Riesbürg für Kampfsport-Neulinge zwischen fünf und zwölf Jahren an. Aber was ist eigentlich Judo?

Etwa im Jahr 1880 entwickelte ein japanischer Professor (Jigoro Kano) eine neue Kampfsport-Disziplin für seine Schüler. Er wollte, dass körperliche, geistige, persönliche und soziale Fähigkeiten entwickelt und gefördert werden. Die Techniken sollten keine gefährlichen Schläge oder Tritte enthalten und dennoch effektive Selbstverteidigung beinhalten. Im Judo werden nicht nur der Körper gestärkt und wirkungsvolle Techniken gelernt, es soll auch der Charakter geschult werden. Judo bedeutet bekanntlich „Der sanfte Weg“. Die zweite und weniger bekannte Bedeutung vom Judo lautet „Wohlergehen und Nutzen auf Gegenseitigkeit“ (Jita Kyoei).

Beim Judo findet man Freude und Erfolg. Judo ist ein Kampfsport nach wohlüberlegten, festen Regeln. Beim Judo können Kinder balgen und Aggressionen harmlos abreagieren, ohne dass bei dieser Form einer sportlichen Betätigung jemand verletzt oder Schaden angerichtet wird. Judo ist eine olympische Sportart und wird in fast allen Ländern der Erde betrieben. Dem Kinderjudo werden von Ärzten und Pädagogen besondere Werte zuerkannt. Die Kinder erhalten eine vielseitige, motorische Ausbildung, ohne einseitig überfordert zu werden. Motorische Grundeigenschaften wie Gewandtheit, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer werden verbessert. Die Kinder lernen in der Gruppe ein positives Sozialverhalten. Die Fairness steht im Vordergrund.

Auch die Selbstdisziplin wird beim Training geschult

Im Judotraining wird mit wechselndem Partner trainiert. Der Judoka lernt so mit vielen verschiedenen Menschen umzugehen und verschiedene Persönlichkeiten zu akzeptieren. Dazu benötigt es auch eine gewisse Selbstdisziplin, die geschult wird.

Das Judo Sport Team Riesbürg bietet im Jahr 2021 noch Anfängerkurse an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 0170/7057615 oder per Mail an c.oettwoes@jst-riesbuerg.de. (pm)