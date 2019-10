00:05 Uhr

Sie sind Landesliga-Meister

Nach drei Tagessiegen im Laufe der Saison genügt der KTV Ries II im letzten Wettkampf ein vierter Platz zum Titelgewinn. Damit verbunden ist der Bayernliga-Aufstieg

Nach einer sehr erfolgreichen Saison führte Mannschaftskapitän Marcel Schwefel die KTV Ries II zum Titel in der Landesliga. Mit einem vierten Platz zum Saisonabschluss in Pfuhl konnte das Team die Führung in der Gesamtwertung souverän verteidigen und sich damit die Meisterschaft sichern. Zugleich schafften die Rieser damit auch die Qualifikation für die Bayernliga.

Den Großteil der Arbeit hatten die Turner schon in den Wettkämpfen im Laufe des Jahres geleistet, als sie ohne große Fehler drei Siege in Folge verbuchen und sich damit eine deutliche Führung in der Landesliga erkämpfen konnten. Dies war auch notwendig, da zum Saisonfinale in Pfuhl mit einer dezidierten Mannschaft angetreten werden musste, nachdem unter anderem der Sechskämpfer Daniel Wegert in die erste Mannschaft hochgezogen wurde und damit nicht mehr startberechtigt war. Dessen ungeachtet lieferte die Mannschaft eine starke Leistung ab und konnte noch einen respektablen vierten Rang erkämpfen.

Mit einem guten Auftakt am Boden konnte sich das Team die erhoffte Sicherheit für den Wettkampf holen. Mit 12,90 Punkten war Alexander Hofer dabei der beste Rieser, dicht gefolgt von Justus König, der eine 12,85 auf seine Kür bekam. Weitere Wertungen um die zwölf Punkte von Lukas Roll und Alexander Kuhn brachten der Mannschaft die ersten 49,40 Zähler des Tages ein. Am Pauschenpferd dann zwar ein paar Unsicherheiten, aber mit insgesamt 39,80 Punkten ging das Geräteergebnis noch in Ordnung. Durch eine Wertung von 12,20 konnte sich Thomas Radler in der internen Rangfolge an die Spitze setzen. Gute Leistungen zeigten auch seine drei Mitstreiter Simon Kraus, Justus König und Georg Kirner an diesem Gerät und sorgten für ein im Tagesvergleich gutes Geräteergebnis. An den Ringen turnte das Team dann wieder fehlerfrei und konnte mit 46,80 Punkten ihre Platzierung im Feld der Führenden verteidigen. Marcel Schwefel war mit seiner 12,60 dabei bester Rieser. Auch die Übungen von Simon Kraus, Georg Kirner und Justus König konnten sich sehen lassen.

Nach der Pause war man dann am Sprung wieder das Maß aller Dinge. Noah Lang und Alexander Hofer legten mit jeweils 12,20 Punkten sehr stark vor. Mit weiteren Wertungen von knapp unter zwölf Punkten holten Justus König und Lukas Roll die notwendigen Zähler zum 47,30-Geräteerfolg. Der Barren war die gesamte Saison über das stärkste Gerät der Nördlinger Mannschaft gewesen. Und so auch beim Saisonfinale, wo man den anderen Mannschaften über einen Punkt abnehmen konnte. Die Spitze bildeten dabei Lukas Roll und Simon Kraus mit Wertungen von 12,90 bzw. 12,70 Punkten. Hohe Elfer-Wertungen bekamen auch Alexander Hofer und Mario Stanizzi und konnten das Team damit auf 48,60 Punkte bringen.

Am Reck noch auf Rang vier zurückgefallen

Beim abschließenden Reck machte sich dann das Fehlen der Turner am deutlichsten bemerkbar und es musste ein deutlicher Punktverlust hingenommen werden. Nur 37,55 Zähler standen am Ende auf der Anzeigetafel. Routinier Thomas Radler holte mit einer sehr starken Übung zwar eine Wertung von 13,10. Allerdings kamen Georg Kirner, Justus König und Alexander Kuhn nicht über die Zehn-Punkte-Marke und so musste am letzten Gerät die Podestplatzierung wieder hergegeben werden. Dieses Ergebnis war an diesem Tag sowieso eher zweitrangig, da durch die hervorragenden Leistungen an den anderen Wettkampftagen nun die erhoffte Meisterschaft gefeiert werden konnte. Mit einem deutlichen Vorsprung von sechs Tabellenpunkten sind die Rieser zum wiederholten Mal Meister in der Landesliga und durften sich über den Aufstieg in die Bayernliga freuen. (thfr)

