Sie sind mit Begeisterung dabei

Marktoffinger Nachwuchs rundet erfolgreichen Spieltag ab

Das sehr erfolgreiche Wochenende für die Marktoffinger Volleyballerinnen rundeten am Sonntag die Jugendteams ab. In Wallerstein zeigten die jüngeren U16-Jahrgänge von Marktoffingen II, dass sie in ihrer taktischen Entwicklung schon sehr weit vorangekommen sind. Wie die Erwachsenen mit dem Läufersystem agierend, bezwangen sie Donauwörth und Kleinaitingen jeweils mit 2:0.

Das „Lern-Team“ von Marktoffingen III holte sich überraschend drei 2:0-Siege gegen Gersthofen, Haunstetten und Donauwörth II. Zum ersten Mal im Spielbetrieb waren die meisten der U13-Mädchen. Umso größer war die Begeisterung über die vier Siege bei zwei Niederlagen in der Bezirksklasse. (jw)

