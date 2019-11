vor 20 Min.

Siegtreffer in letzter Minute

Nördlinger U17 bezwingt Stätzling und hält den Kontakt zur Tabellenspitze

Die U17-Junioren des TSV Nördlingen gewannen gegen den Tabellennachbarn FC Stätzling II durch einen Handelfmeter in letzter Minute mit 3:2 und konnten den Rückstand auf das Führungsduo auf vier Punkte verkürzen.

In der ersten Halbzeit waren die TSV-Jungs überlegen und erzielten den Führungstreffer, als Kilian Reichert eine Hereingabe von Elias Holzner eiskalt verwertete (10.). Weitere Chancen von Oscar Ladenburger und Daniel Ernst wurden vergeben (26./27.), ehe die Gäste durch einen strammen Freistoß erstmals gefährlich wurden. Mit dem Halbzeitpfiff konnte Ladenburger sich über die rechte Seite durchspielen und fand dann mit einem Seitenwechsel Linksverteidiger Mario Szabo, der sich dynamisch gegen zwei Stätzlinger durchsetzte und flach zum 2:0 traf.

Die Gäste kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und es entwickelte sich ein komplett anderes Spiel als in der ersten Halbzeit. Bereits kurz nach der Halbzeit erzielten die Stätzlinger mit einem Konter den Anschlusstreffer. Den TSV-Jungs war anzumerken, dass sie nervöser wurden und mehrmals den Ball leichtfertig verloren. In der 67. Minute inszenierte die Heimmannschaft einen Angriff sauber über die linke Seite nach vorne, aber in der Mitte traf Reichert den Ball nicht richtig. Im Gegenzug spielten die Stätzlinger aus der eigenen Hälfte schnell nach vorne und trafen gegen die zu weit aufgerückten Nördlinger zum 2:2. Im weiteren Spielverlauf waren die Gäste gefühlt dem Führungstreffer näher als die Heimmannschaft. Gegen Ende des Spiels agierten beide Mannschaften mit langen Bällen und aus keiner Ordnung mehr heraus. In der Nachspielzeit war Abwehrspieler Luca Trautwein auf der linken Seite mit aufgerückt, von wo er den Ball nach innen brachte. Ein Stätzlinger Abwehrspieler klärte unglücklich und der Schiedsrichter entschied auf Handelfmeter. Den Strafstoß von Niklas Leister konnte der Torhüter zunächst parieren, doch beim Nachschuss von Leister war er chancenlos. Durch diesen Sieg konnte die TSV-U17 den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze halten. Bis zur Winterpause stehen jetzt noch zwei Begegnungen an. (bos/jais)

