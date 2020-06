vor 52 Min.

So geht’s im Fußball weiter: Pokal und Ligaspiele

Arbeitsgruppe schnürt ein attraktives Paket mit vier Bausteinen. Die unterbrochene Saison soll im Mai 2021 beendet sein

Von Klaus Jais

Konstruktiver Austausch und die klare Bereitschaft zu einem gemeinsamen Weg: BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Vorstand außerdem für den Spielbetrieb zuständig ist, Verbands-Spielleiter Josef Janker sowie die beiden Bayernliga-Spielleiter Patrick Garbe (Nord) und Andreas Mayländer (Süd) haben Online-Meetings mit den Bayernliga-Vereinen abgehalten. Im Fokus stand dabei insbesondere die weitere Gestaltung der aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit, die – sofern durch staatliche Vorgaben zugelassen – ab dem 1. September fortgesetzt werden soll.

Um den insgesamt 35 Klubs bis zum angedachten Saisonende am 30. Juni 2021 ein sportlich attraktives Paket zu schnüren, wurde in der Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) „Spielbetrieb und Pokal Verbandsebene“ ein Modell mit vier Wettbewerbs-Bausteinen erarbeitet. Dieses sieht im Zeitraum zwischen September 2020 und Mai 2021 neben der Fortführung des regulären Ligaspielbetriebs in zwei Blöcken (September/Oktober 2020 und April/Mai 2021) die Qualifikation der Bayernligisten zum Toto-Pokal-Wettbewerb (2020/21) auf Verbandsebene, die Durchführung des Toto-Pokal-Wettbewerbs 2020/21 auf Verbandsebene sowie einen attraktiven Liga-Wettbewerb vor.

Die LAG empfiehlt hierfür staffelinterne Ligapokale mit Vor-, Zwischen- und Finalrunde, die während der spielfreien Zeiten des Ligaspielbetriebs ausgetragen werden und an deren Ende die jeweiligen Sieger (Bayernliga Nord und Süd) in einem Finalspiel um einen direkten Aufstiegsplatz in die Regionalliga Bayern spielen. Zudem ist eine Verzahnung mit der Saison 2021/22 im Toto-Pokal-Wettbewerb auf Verbandsebene angedacht. „Der Ligapokal wäre aus meiner Sicht ein sehr attraktives Zusatzangebot, der durch den Regionalliga-Aufstiegsplatz und die direkte Verknüpfung mit dem Toto-Pokal-Wettbewerb ohne Frage einen hohen sportlichen Wert besitzt. Die Resonanz auf den in der LAG erarbeiteten Vorschlag war sehr positiv – kein einziger Klub hat sich gegen die Durchführung eines Ligapokals ausgesprochen“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Ligapokal muss noch detailliert ausgearbeitet werden

Der nächste Schritt ist die detaillierte Ausarbeitung des Ligapokals. Hierfür wird in jeder Bayernliga eine Arbeitsgruppe mit Vereinsvertretern ins Leben gerufen, die sich konkrete Gedanken zur inhaltlichen und terminlichen Gestaltung des Wettbewerbs machen. Bereits in den kommenden Tagen wird der Verbands-Spielausschuss auch mit den Vertretern der Landes- und Bezirksligen zusammenkommen und die in der LAG erarbeiteten Vorschläge vorstellen. „Dabei ist klar, dass dieser zusätzliche Wettbewerb einen sportlichen Wert und damit eine Attraktivität besitzen muss und darüber hinaus Spielzeit für die Vereine bietet“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. Der Rahmenterminkalender für die Saisonfortsetzung bietet Platz für 20 Spieltage, beginnend am ersten Wochenende im September und endend mit Spieltag elf am 14./15. November 2020. Fortgesetzt wird am 20./21. März 2021 und der 20. und letzte Spieltag wäre am 15./16. Mai 2021.

Bei allen Überlegungen ist es von entscheidender Bedeutung, ab wann der Spielbetrieb überhaupt in Bayern gemäß den staatlichen Vorgaben wieder aufgenommen werden darf. Aktuell plant der BFV mit einem Start im September 2020. Je nach Liga und Region sind im Herrenbereich noch 10 bis 17 Spieltage auszutragen. Der TSV Nördlingen (Bayernliga Süd) hat noch elf Spiele, der SV Holzkirchen (Bezirksliga Nord) noch zehn Spiele zu absolvieren. Spieltage unter der Woche sind auf Kreis- und Bezirksebene nur im Einzelfall möglich.

Außerdem werden zusätzliche Termine für Pokalspiele benötigt. Hinzu kommen möglicherweise Entscheidungs-, Platzierungs- und Relegationsspiele. Zudem werden Ausweichtermine für Nachholspiele benötigt. Unter Umständen sind auch Covid-19-bedingte Spielausfälle bei 14-tägiger Quarantäne im Spielplan zu berücksichtigen.

