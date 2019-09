vor 27 Min.

Sonntags-Trip in den Aichacher Stadtteil

TSV Nördlingen II zu Gast beim Tabellensiebten VfL Ecknach

Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord ist von den beiden Rieser Mannschaften nur der TSV Nördlingen II im Einsatz, weil der SV Holzkirchen sein Spiel gegen den TSV Rain II (2:2) bereits am 21. August absolviert hat. Der TSV II muss am Sonntag (Spielbeginn 17 Uhr) beim VfL Ecknach antreten.

Im Rückblick auf das 2:2 gegen den TSV Meitingen meint Nördlingens Trainer Daniel Kerscher: „Mit dem Punkt sind wir absolut zufrieden. Meitingen war sicherlich die beste Mannschaft, auf die wir bis jetzt getroffen sind. Nach unserer schnellen 2:0-Führung haben wir zu wenig investiert, hinten zu unkonzentriert gespielt und dann auch viele Chancen zugelassen. Dass wir unsere Chancen am Ende nicht gemacht haben, war sicherlich ärgerlich. Positiv zu erwähnen sind die beiden Sechser Genrich Morasch und Simon Lösch. Die beiden sind extrem viel gelaufen.“ Der VfL Ecknach gehört neben Bubesheim und Hollenbach zu den drei Mannschaften, die zu Hause noch ungeschlagen sind. Allerdings sind die Schützlinge von Spielertrainer Daniel Framberger (29) seit vier Spielen sieglos. Gegen Affing und Stätzling wurde verloren, gegen den TSV Rain II und Gersthofen gab es zwei Remis. Michael Eibel (vier Tore) und Framberger (3) sind die torgefährlichsten Spieler der Aichacher Stadtteilmannschaft, die ihre dritte Saison in der Bezirksliga bestreitet.

Robuste und technisch gute Mannschaft

„Nachdem wir bereits gegen den aktuellen Tabellenzweiten, -dritten, -vierten und -sechsten gespielt haben, wartet in Ecknach die nächste schwere Aufgabe auf uns. Wir wollen wieder besseren Fußball spielen und mehr Zug zum Tor entwickeln. Die Gastgeber haben eine sehr robuste und technisch gute Mannschaft. Hier gilt es, die Zweikämpfe anzunehmen und konzentriert zu spielen“, erklärt Kerscher, der auf die beiden Urlaubsrückkehrer Stefan Mayer und Max Knöpfle zurückgreifen kann. Ob Stürmer Daniel Kienle und Tim Meyer wieder einsatzfähig sind, wird sich im Abschlusstraining zeigen. Fehlen werden immer noch Christian Böhm (verletzt) und Stefan Klaß (urlaubsbedingt). Noch kein einziges Spiel hat bislang Neuzugang Philipp Rau absolviert, der zum Ende der Vorbereitung wegen Knieproblemen nicht mehr dabei war und zudem im August eine Stelle am Bodensee angenommen hat und nur noch selten heimkommt. (jais)

