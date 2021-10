Sonthofen

16:45 Uhr

Der TSV Nördlingen in der Misserfolgsschleife

Plus In einem ereignisreichen Spiel müssen sich die TSV-Fußballer dem 1. FC Sonthofen geschlagen geben. So fällt die Bilanz des Nördlinger Trainers aus.

Von Klaus Jais

Fast 400 Zuschauer verfolgten bei herrlichem Wetter und mit dem Hintergrund der Allgäuer Bergwelt das Schlagerspiel des 14. Spieltags der Fußball-Landesliga Südwest zwischen dem Tabellenführer 1. FC Sonthofen und dem bisherigen Zweiten TSV Nördlingen. Die zu Hause noch ungeschlagenen Allgäuer erwiesen sich als cleverer und gewannen auch aufgrund individueller Abwehrfehler verdient mit 4:2 (2:1).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

