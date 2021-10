Deutlicher Erfolg der Rieser Turner im Allgäu

Plus Über weite Strecken waren die Nördlinger das dominierende Team. Neben Nikolai Kishkilev war Lucas Buschmann maßgeblich am Sieg beteiligt. Die KTV Ries kommt somit aus dem Tabellenkeller.

Mit 55:22 Punkten gewinnen die Turner der KTV Ries gegen die Turngemeinschaft aus dem Allgäu deutlich und verbessern sich damit auf Rang 4 in der Tabelle. Über weite Strecken waren die Nördlinger das dominierende Team und holten sich somit am Ende den verdienten Sieg.