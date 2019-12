vor 5 Min.

Souveräner Pokalgewinn für Athletik

Die Nördlinger Mannschaft holt sich in der Endrunde des Kreispokals den Titel. Die Spitzenpartie war das knappste Spiel des Abends

In der Endrunde des Kreispokals der Tischtennis-Bezirksklasse Donau-Ries/ Dillingen ließ der SC Athletik Nördlingen (SCA) nichts anbrennen. Jeweils im Halbfinale und Finale zeigte die Zähltafel einen 4:0-Entstand für die Athleten. Nach drei Vorrundenpartien seit September gegen SV Fünfstetten (4:0), TV Lauingen (4:1) und dem TSV Nördlingen II (4:2) erreichtem die Tischtennisspieler souverän das Endrunden-Turnier am vergangenen Sonntag in Binswangen.

Dort wurden dann die Halbfinalpartien ausgelost. Teammanager Kevin Möhle zog die Spvgg Riedlingen als Gegner. „Die Riedlinger, die zwei Klassen tiefer als der SCA angesiedelt sind, wurden förmlich von der Platte gefegt“, sagt Kevin Möhle. „Nach einer halben Stunde war das Endergebnis 4:0, lediglich einen Satz haben wir abgegeben.“ Erwartungsgemäß siegte der TSV Wemding im anderen Halbfinale gegen den FC Mertingen mit 4:1.

So kam es zum Duell der beiden Bezirksklassenführenden. Nach holprigen Start konnte sich Metzler gegen Frank mit 3:1 durchsetzen. Die Spitzenpartie war das knappste Spiel des Abends. Hier siegte Eichberger mit 13:11 im fünften Satz gegen den Wemdinger Meyer.

Robin Möhle ließ seinem Gegner Malek keine Chance. Den Sack zu und somit den Titel besiegelte dann das Doppel Metzler/ Eichberger gegen Meyer/ Frank. Souveräner Endstand: 4:0 und 12:3 Sätze. Mit diesem Erfolg haben sich die Nördlinger für die Schwäbische Endrunde am 1. März qualifiziert und gleichzeitig einen krönenden Abschluss in der Hinrunde dieser Saison gesichert.

Bis zur Endrunde kamen fast alle Spieler zum Einsatz. Meier, Jung, Kevin und Robin Möhle, Eichberger und Metzler trugen zum gemeinsamen Erfolg bei. „Herbstmeister und Pokalsieger klingt schon mal gut“, meint ein sichtlich erfreuter Kevin Möhle. (pm)

Themen folgen