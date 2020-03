27.03.2020

SpVgg Ederheim erreicht Rekord

Wie der Neubau des Sportplatzes voranschreitet

Die SpVgg hat ihre Generalversammlung abgehalten. Der 1. Vorstand Andreas Buser begrüßte 95 Mitglieder. Das Highlight des vergangenen Jahres war das 70-jährige Bestehen der SpVgg. Auch der Jugend-Bundesliga-Cup und die Verleihung der silbernen Raute waren Höhepunkte.

Der Zweite Vorstand Alexander Müller berichtete als Hauptorganisator einiger großer Veranstaltungen im Jahr 2019, wie der Kirchweih und dem Faschingsball. Vom Kassenprüfer Markus Büringer wurde eine saubere und ordentliche Buchführung festgestellt. Der Kassier und die Vorstandschaft wurden entlastet.

Stefan Zöllner stellte die Rekord-Mitgliederzahl seit Vereinsbestehen von 629 Mitgliedern fest. Vorstandsmitglied Helmut Schmidl stellte die Sponsorensituation der SpVgg Ederheim vor. Über den Neubau des Sportplatzes informierte Buser. Das Projekt sei weit vorangeschritten. Im Mai oder Juni soll als erster baulicher Schritt die Stützmauer und Zisterne errichtet werden.

Alfred Reinhardt stellte sein aktuelles Team für den wirtschaftlichen Bereich vor. Teile des Sportheimes wurden saniert. Als sportlicher Vorstand stellte Alfred Reinhardt die Sparten der SpVgg Ederheim mit ihren Abteilungs- und Übungsleitern vor. Fußball-Trainer Georg Gebele stellte die Situation im Herrenbereich vor. Zugänge kamen aus der Jugend und von außerhalb mit fünf Spielern. Für die Sommervorbereitung 2020 ist ein Trainingslager geplant. Als nächster Höhepunkt wurde der Aktions-Spendentag „Bewegung gegen Krebs“ am 19. September vorgestellt. Hans-Jürgen Felber kündigte zunächst seine Niederlegung der Abteilungsleitung an und stellte in Aussicht, bald einen jüngeren Nachfolger präsentieren zu können. Aktuell sind zwei Mannschaften mit sechs und acht Akteuren gemeldet. (abu)

Spielerehrungen Fußball: Christoph Kolitsch (100 Spiele), Markus Zöllner (200 Spiele).

Spielerehrungen Tischtennis: Jürgen Müller (20 Jahre), Hansi Felber (40 Jahre), Karl Enslin und Wilhelm Petratschek (50 Jahre).

Jubilarehrungen:

15 Jahre Mitgliedschaft: Marie Lober, Alexander Riedel, Simone Brenner, Annika Zeyer, Fritz Schwarz, Anna Graf.

25 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Eisele, Dominik Doppelbauer, Stefan Bechtle, Stefan Eisele, Stefan Zöllner, Franz Geppert, Matthias Blank, Elfriede Metzko.

40 Jahre Mitgliedschaft: Kurt Schweier, Markus Schweier, Michael Schweier, Willi Scherer, Andreas Buser.

50 Jahre Mitgliedschaft: Dr. Josef Schormüller, Heinrich Müller, Werner Schnell.

60 Jahre Mitgliedschaft: Fritz Müller, Fritz Steinmeyer, Hermann Steinmeyer, Karl Steinmeyer, Reinhold Steinmeyer, Walter Lang.

Neuwahlen: Markus Schweier und Julian Heldt wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Themen folgen