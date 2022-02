Spannend bis zur Schlussminute

Basketball Die Regionalliga-Korbjägerinnen des TSV Nördlingen verteidigen mit einem knappen Heimsieg gegen Bad Aibling die Tabellenführung. Wieder überzeugen die Youngster.

Von Katja Gerstmeyr

Nördlingen Die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen wollten ihre Siegesserie gegen die Fireballs aus Bad Aibling verteidigen. Gerade einmal zwei Wochen zuvor konnte man in Bad Aibling ganz knapp als Sieger vom Platz gehen. Natürlich wollte das Team aus Oberbayern Revanche für die hauchdünne Niederlage in eigener Halle und so wurde ein umkämpftes Spiel erwartet. Die Nördlingerinnen konnten mit einem beinahe kompletten Kader antreten, mussten allerdings erneut auf Kapitänin Louisa Mussgnug verzichten, die ihre Mannschaft von der Seitenlinie aus unterstützte.

Bad Aibling fand zwar etwas besser ins Spiel und machte die ersten Punkte, die Nördlingerinnen konnten jedoch schnell die Führung übernehmen. Angeführt von Mona Berlitz, die wieder einmal die zuverlässigste Punktelieferantin war, konnte man sich sogar etwas absetzen. Trainer Tony Imreh vertraute auf seine Nachwuchsspielerinnen, die sich bewährten und entscheidend dazu beitrugen, dass der Vorsprung ausgebaut werden konnte. Allen voran Sarah Nebrich glänzte mit einem hervorragenden Auftritt. Sie setzte die Aufbauspielerin der Gäste mit einer aggressiven Verteidigung unter Druck und suchte auf der anderen Seite immer wieder den Weg zum Korb. Bis zum Ende des ersten Viertels verlief das Spiel beim Stand von 19:7 zur vollsten Zufriedenheit des TSV-Teams.

Auch im zweiten Spielabschnitt konnte der Vorsprung zunächst weiter ausgebaut werden und betrug zwischenzeitlich 15 Punkte. Allerdings konnten die Nördlingerinnen die gute Leistung in der zweiten Hälfte des Viertels nicht aufrechterhalten. Durch eine schlechte Verteidigung seitens der Gastgeberinnen kamen die Fireballs immer wieder zu freien Würfen und holten beinahe den gesamten Rückstand auf. Bis zur Halbzeitpause war die Partie wieder ausgeglichen und Trainer Tony Imreh alles andere als begeistert (34:31).

Nach dem Seitenwechsel hatten sich die Rieserinnen wieder gefangen und brachten den Vorsprung erneut in den zweistelligen Bereich. In der Folge konnten sich die Gäste jedoch wieder herankämpfen. Zum Glück für das Heimteam sorgte Paula Wittig mit starken Aktionen dafür, dass die Fireballs nicht die Oberhand gewannen und die Schwaben weiterhin in Führung lagen. Beim 52:47 vor dem entscheidenden Spielabschnitt war für beide Mannschaften noch alles drin.

In den letzten zehn Minuten sahen die Zuschauer lange Zeit eine spannende und ausgeglichene Partie. Das Team aus Bad Aibling ließ sich nicht abschütteln und war nur wenige Zähler im Hintertreffen. Eine Minute vor Ende konnten die Gäste dann sogar auf zwei Punkte verkürzen und die Hausherrinnen mussten um den Sieg bangen. Die Chance, sich im nächsten Angriff wieder etwas Luft zu verschaffen, konnte nicht genutzt werden und die Gäste gelangten wieder in Ballbesitz mit der Möglichkeit auszugleichen. Katharina Schenk war es, die mit einem überaus wichtigen Steal einen erfolgreichen Angriff der Fireballs verhinderte. Diesmal nutzten die Nördlingerinnen die Gelegenheit. Laura Geiselsöder war bei ihrem Zug zum Korb nur mit einem Foul zu stoppen und verwandelte beide Freiwürfe sicher zum 67:63. Damit verschaffte sie ihrem Team den nötigen Vorteil. Auf der Gegenseite wurden keine Punkte mehr zugelassen und Mona Berlitz stellte von der Freiwurflinie den Endstand von 69:63 her.

TSV Nördlingen Isabella Schenk (5/1 Dreier), Sarah Nebrich (6/1), Lena Graf (3/1), Mona Berlitz (19/1), Sandra Keller, Mona Modrzik, Paula Wittig (8), Katja Gerstmeyr (2), Laura Geiselsöder (15/1), Katharina Schenk (7/1), Anna Löffler (4)