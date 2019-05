00:03 Uhr

Spannendes Kreisfinale

Maria-Stern-Fußballerinnen setzen sich knapp durch

Die Fußballmädchen der Realschule Maria Stern (Jahrgänge 2005 bis 2007) gewannen in einem sehr spannenden und relativ ausgeglichenen Spiel den Kreisentscheid gegen die Vertreterinnen des Albrecht-Ernst-Gymnasiums aus Oettingen mit 4:3 und qualifizierten sich damit für die nächste Runde.

Schon in der Anfangsphase war eine Oettinger Auswahlspielerin kaum aufzuhalten und brachte ihr Team mit zwei Treffern in Folge in Führung. Nachdem sich die Realschülerinnen auf ein beherzteres Zweikampfverhalten besonnen hatten und nun auch besser zusammenspielten, konnte Antonia Kawan den Anschlusstreffer und Paula Zeller sogar den Ausgleich erzielen. Allerdings gerieten die Nördlingerinnen kurz vor der Pause nach einem Eckball erneut mit 2:3 ins Hintertreffen.

Da Antonia Kawan in der zweiten Hälfte immer torgefährlich war und sehr aktiv ins Spielgeschehen eingriff, band sie die Oettinger Auswahlspielerin so sehr an sich, dass diese selbst nicht mehr viele Impulse für ihre eigene Mannschaft beisteuern konnte. Erneut war es Paula Zeller, der der Ausgleich gelang. Das viel umjubelte Tor zum 4:3 erzielte Leni Taglieber kurz vor Spiel-ende. Damit sind die Realschülerinnen von Maria Stern eine Runde weiter und spielen als nächstes beim Regionalentscheid.

Für die Realschule Maria Stern spielten außerdem: Hanna Bub, Charlotte Hurler, Antonia Burger, Celina Peppel, Sophia Keplinger, Lea-Julie Lebkuchen-Scholz, Annika Knaus, Leoni Wagner und Lena Nogger. (hra)

Themen Folgen