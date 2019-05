vor 22 Min.

Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller

Hier klärt Helmschrott noch gegen Bußhardt, doch der Höchstädter machte zwei Tore beim 3:3 in Reimlingen.

Deiningen muss nach Unterthürheimer Sieg um den Klassenerhalt zittern und in Wertingen gibt es am kommenden Samstag ein Endspiel um den Meistertitel

Von Jim Benninger

FSV Reimlingen – SSV Höch-städt 3:3 (1:2). – Im letzten Saison-Heimspiel gab es ein gerechtes Unentschieden, das wegen letzter Defensiv-Konsequenz noch hätte höher ausfallen können. Bald efolgte die Gästeführung durch Johannes Bußhardt, aber kurz darauf auch der Ausgleich durch Schneele nach Kohnle-Vorarbeit. Die erneute SSV-Führung wieder durch Bußhardt, unhaltbar volley von der 16er-Kante. Nach der Pause waren die Gastgeber besser im Spiel und folgerichtig kam wieder der Ausgleich durch Markus Sauer nach zu kurzer Kopfballabwehr per Vollspann. Doch auch dieser hielt nicht lange, da der eingewechselte Ibrahim Pirincci zum dritten Mal die SSV-Führung erzielte. Für den Endstand sorgte wieder Sauer aus der Distanz. Der FSV erreichte damit den dritten Platz, den besten in der Vereinsgeschichte.

Tore: 0:1 Johannes Bußhardt (5.), 1:1 Markus Schneele (9.), 1:2 Johannes Bußhardt (19.), 2:2 Markus Sauer (61.), 2:3 Ibrahim Pirincci (65.), 3:3 Markus Sauer – Zuschauer 120.

TSV Möttingen – TSV Unterthürheim 1:3 (1:1). – Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Lechner bald im Strafraum gefoult wurde und Daniel Gumpp den Strafstoß sicher zur Gästeführung nutzte. In der zerfahrenen Partie köpfte dann Paul Bissinger nach Oßwald-Freistoßflanke und Schäble-Kopfballvorlage unhaltbar zum Ausgleich ein. Danach verfehlten zwei Gästeweitschüsse das Ziel und Bissinger köpfte eine Hagel-Flanke knapp am Pfosten vorbei. Nach einer Stunde konterte Gumpp zur erneuten Gästeführung, während sich Möttingen keine klaren Chancen mehr erspielte. Dagegen nutzte Gumpp zwei weitere Konter zum überraschenden Gästesieg.

Tore: 0:1 Daniel Gumpp (3., FE), 1:1 Paul Bissinger (31.), 1:2 Daniel Gumpp (58.), 1:3 Daniel Gumpp (89.) – Zuschauer 80.

TSV Hainsfarth – TSV Wertingen 0:3 (0:3). – Die Gäste legten stürmisch los und Florian Prießnitz schoss bald toll zu ihrer Führung ins lange Eck. Mit seinen läuferischen und spielerischen Vorteilen erzwang der Tabellenzweite in der Folge mehrmals Heimfehler und kam wieder durch Prießnitz sowie Nicolas Korselt nach Vorlage von Jaumann bald zu einer Vorentscheidung. Erst nach einer halben Stunde die erste Heimchance, doch Leister schoss knapp neben das Gästetor.

Trotz gelbrot gegen Wiedemann gelang es den Hainsfarthern gegen die geschickt verteidigenden Wertingern nicht, den Ehrentreffer zu erzielen. So knallte unter anderem auch Nico Härtle freistehend übers Gästetor (70.).

Tore: 0:1 (2.) Florian Prießnitz, 0:2 Florian Prießnitz (18.), 0:3 Nicolas Korselt (22.) – Gelbrot Alexander Wiedemann (49., Wertingen) – Zuschauer 70.

FC Maihingen – SpVgg Deiningen 1:1 (0:0). – Die Hausherren hatten in dem vor allem für die Gäste wichtigen Spiel etwas mehr Anteile, kamen aber auch erst spät zu Torchancen. Nach einer halben Stunde die erste Möglichkeit, doch nach mehreren FC-Versuchen klärte ein Gast. Kurz vor der Pause wurde Kutscherauer schön freigespielt und ging allein aufs Tor zu. Im letzten Moment wurde er aber noch gestört, womit Torwart Fischer seinen Heber parieren konnte.

Nach der Pause schoss Luca Wenzel klar übers Tor, und nachdem Aaron Stimpfle gefoult wurde, verwandelte Jürgen Liebhard den Strafstoß sicher zur Heimführung. Ebenfalls per Foulelfmeter glich Peter Gerstmeier aber kurz darauf aus, während Josef Stimpfle nach Flanke von Johannes Steinheber am Tor vorbeiköpfte. Auch Aaron Stimpfle, der sich im Strafraum gegen mehrere Gäste durchsetzte, schoss am Tor vorbei. Schließlich hielt Stefan Hahn noch toll den Kopfball von Alexander Göck und auch Josef Stimpfle köpfte nach Ecke übers Tor.

Tore: 1:0 Jürgen Liebhard (FE), 1:1 Peter Gerstmeier (FE) – Zuschauer 100.

SG Alerheim – SpVgg Riedlingen 3:1 (1:1). – In einer mäßigen Partie siegte der Absteiger letztlich verdient. Zunächst traf für diesen Simon Schmidt aus 18 Metern nur den Pfosten, während Kevin Kutzner einen Abpraller aus Kurzdistanz zur Gästeführung nutzte. Fast im Gegenzug steckte Lars Rau auf Alex Schmidt durch, der gekonnt ausglich. In der Nachspielzeit legte Ben Kilian nach schöner Kombination am Sechzehner quer auf Alex Schmidt, der die SGA sogar in Führung schoss. Kurz nach der Halbzeit klärte Leonhard stark den Kopfball von Fabian Anzenhofer, bevor Simon Schmidt auf Lars Rau durchschob und der den Ball unter die Latte hämmerte. Danach sorgten gute Standards durch Kevin Kutzner immer wieder für Gefahr, doch auch der traf nur noch das Aluminum. Ein höheres Ergebnis ließ der eingewechselte Hans Golder aus.

Tore: 0:1 Kevin Kutzner (19.), 1:1 Alexander Schmidt (22.), 2:1 Alexander Schmidt (47.), 3:1 Lars Rau (56.) – Zuschauer 70.

SpVgg Altisheim/Leitheim – FSV Marktoffingen 2:1 (1:0). – In einem am Ende noch unnötig spannenden letzten Saisonheimspiel siegte die SpVgg verdient. Ihr gehörte auch klar die Anfangsphase, trotzdem dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe Sven Rotzer eine scharf getretene Ecke von Julian Schmidbaur zum 1:0 ins Netz drosch. Im Anschluss kombinierte die Heimelf mehrmals sehenswert in den Gästestrafraum, versäumte es allerdings zu erhöhen.

Bald nach Wiederanpfiff räumte ein Gast bei einem Freistoß seinen Keeper weg und Max Grünenwald konnte frei zum 2:0 ins leere Tor köpfen. Erst danach kamen die Rieser besser ins Spiel, ließen aber beste Chancen liegen. Erst köpfte Daniel Gabler über das leere Tor, dann klärte ein Altisheimer überragend per Grätsche und auch einen Angriff mit drei Mann Überzahl brachten sie nicht im Tor unter. Die letzte Viertelstunde spielten die Platzherren in Unterzahl, weil ihr Kapitän die Ampelkarte sah. Mehr als der Anschluss per Strafstoß durch Hlawatsch wollte den Gästen jedoch nicht mehr gelingen.

Tore: 1:0 Sven Rotzer (30.), 2:0 Max Grünenwald (55.), 2:1 Peter Hlawatsch (85., FE) – Gelbrot Peter Dallmaier (68., SpVgg) – Zuschauer 50.

