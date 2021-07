Keine Wettbewerbe, aber gefeiert wird trotzdem

Plus Die Landesspiele für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung sind zwar auf nächstes Jahr verschoben, aber es gibt ein weitgehend virtuelles Ersatzprogramm. Auch die SG-Handicap Nördlingen macht mit.

Eigentlich wären heuer vom 6. bis 10. Juli die Athletinnen und Athleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen nach Regensburg gereist, um dort an den Landesspielen von Special Olympics Bayern teilzunehmen. Leider musste die Wettbewerbswoche, wie so viele andere Veranstaltungen auch, wegen der Pandemie auf 2022 verlegt werden.