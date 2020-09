vor 3 Min.

Spitzenreiter unterliegt im Derby

Schwörsheim/Munningen gewinnt 3:1 in Wemding. Flotzheimer Kantersieg

Von Toni Kutscherauer

(2:1). – Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis in einem munteren Spiel. Robin Welchner erzielte das frühe 1:0 (5.), danach landete Deiningers Ball nur am Pfosten des Gästetores (15.). Julian Hönle glich nach Ecke aus (20.), ehe Timo Dinkelmeier nach toller Wenzel-Flanke zum 2:1 traf (39.). Wolferstadt kam spritziger aus der Kabine und ging per Doppelschlag durch Robert Hofmann nach Abwehrfehler (48.) und Julian Hönle nach Strafraumgewühl (52.) mit 2:3 in Front. Jakob Schichl glich mit einem Lupfer zum 3:3 aus (62.), bevor Deininger erneut den Pfosten traf (64.). Die beste Chance zum Heimsieg bot sich Schichl, dessen Ball abgegrätscht wurde (74.).

Tore 1:0 Robin Welchner (5.), 1:1 Julian Hönle (20.), 2:1 Timo Dinkelmeier (39.), 2:2 Robert Hofmann (48.), 2:3 Julian Hönle (52.), 3:3 Jakob Schichl (62.). Zuschauer 130.

(0:3). – Die Gäste wirkten agiler und zweikampfstärker und zeigten sich in allen Belangen überlegen. Nach unglücklichem Rückpass schob Paul Hauk den Ball ins leere Tor (16.), ehe Luka Hofmann platziert auf 0:2 erhöhte (23.). Erneut nutzte Hauk Hausener Abwehrschwächen und traf nach Alleingang zum 0:3 (44.). Nach der Pause gelang Jonas Roßkopf das 0:4 (51.), bevor Michael Bühlers Ball zum 1:4 im kurzen Eck landete (68.). Doch die Gäste blieben dominant: Erneut Paul Hauk (74./87.) und Daniel Roßkopf (80.) stellten den 1:7-Endstand her.

Tore 0:1 Paul Hauk (16.), 0:2 Luka Hofmann (23.), 0:3 Hauk (44.), 0:4 Jonas Roßkopf (51.), 1:4 Michael Bühler (68.), 1:5 Hauk (74.), 1:6 Daniel Roßkopf (80.), 1:7 Hauk (87.). Zuschauer 50.

(0:0). – Nach verhaltenem Beginn in der ausgeglichenen ersten Hälfte flog Meyers Freistoß knapp am Gästetor vorbei (20.). Gegenüber prallte Schweiers Flanke vom Pfosten in Tormann Mielichs Hände (21.) und Mielich parierte auch gegen Wikulin (30.). Nach Wiederanpfiff lief Michael Brenner auf links durch und traf zum 0:1 (57.). Leiminger köpfte knapp neben das Gästetor (65.). Nun gewann Ederheim die Oberhand und siegte verdient. Zwar klärte Mielich klasse gegen Kolitsch (70.) und Gebele (75.), doch gegen Dominik Doppelbauers Ball zum 0:2 war er machtlos. Für die Gastgeber köpfte Stimpfle noch an den Außenpfosten (90.).

Tore 0:1 Michael Brenner (57.), 0:2 Dominik Doppelbauer (81.). Zuschauer 65.

(0:2). – Der Spitzenreiter leistete sich im Derby zu viele Fehler. Nach Chancen beiderseits scheiterte Haller zweimal an Gästekeeper Zellinger. Dennis Teichmann versenkte einen Foulelfmeter zum 0:1 (27.) und Elias Leberle schloss einen Konter zum 0:2 ab (32.). Der TSV biss sich an der starken Gästeabwehr die Zähne aus. Zwar traf Haller das Lattenkreuz, doch Luis Ziegler nutzte einen weiteren Abwehrschnitzer zum 0:3 (54.). Wemding machte nun viel Druck, doch trotz bester Chancen sprang nur noch das 1:3 durch Manuel Fensterer heraus (82.).

Tore 0:1 Dennis Teichmann (27., Foulelfmeter), 0:2 Elias Leberle (32.), 0:3 Luis Ziegler (54.), 1:3 Manuel Fensterer (70.). Zuschauer 75.

(0:0). – Im ersten Durchgang dominierte der Gast, doch ein Freistoß landete am Pfosten (2.) und auch ein Strafstoß wurde vergeben (30.). Nach dem Wechsel stellte die Heimelf um und kam besser ins Spiel. Nikolai Kastner (60.) und Manuel Roßkopf mit einem Sonntagsschuss (68.) sorgten für das 2:0. Zwar verkürzte Martin Rieger auf 1:2 (82.), doch nach einer Ecke machte Patrick Mödinger mit dem 3:1 alles klar (85.). Manuel Kleemanns Anschluss zum 2:3 kam zu spät (89.).

Tore 1:0 Nikolai Kastner (60.), 2:0 Manuel Roßkopf (68.), 2:1 Martin Rieger (82.), 3:1 Patrick Mödinger (85.), 3:2 Manuel Kleemann (89.). Zuschauer 85.

(2:1). – Laub gelang das schnelle 1:0 durch Steffen Trollmann (8.), doch Sebastian Hertle schob umgehend zum 1:1 ein (14.). Nach Chancen beiderseits traf Matthias Maurer nach Alleingang zum 2:1 (37.) und hätte sogar noch erhöhen können. Nach ausgeglichenem Verlauf entschied Alerheim das Spiel in der Endphase für sich: Martin Schörger avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner (78./83./89.), auch Matthis Straß war zum zwischenzeitlichen 2:4 (88.) erfolgreich.

Tore 1:0 Steffen Trollmann (8.), 1:1 Sebastian Hertle (14.), 2:1 Matthias Maurer (37.), 2:2 und 2:3 Martin Schörger (78./83.), 2:4 Matthis Straß (88.), 2:5 Martin Schörger (89.). Zuschauer 150.

