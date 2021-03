vor 51 Min.

Sportangebot für die Grundschulen

TSV Nördlingen bietet Video-Trainingseinheiten mit einfachen Mitteln an

Von Philipp Moll

In normalen Zeiten wecken die Nördlinger Basketballer in „Sport nach 1“-Trainings an zahlreichen Nördlinger Grundschulen das Interesse der Nachwuchssportler am roten Leder. Aber was ist aktuell schon „normal“? Unter dem Motto „Gib Corona einen Korb“ läuft seit Februar daher das virtuelle Trainingsangebot der TSV-Korbjäger für alle Rieser Grundschülerinnen und -schüler. Das Angebot ist für alle Teilnehmer auch ohne Vereinszugehörigkeit kostenlos, bedarf keiner Voranmeldung und kann auch vollständig anonym genutzt werden, um den Datenschutz zu wahren.

„Unseren Rieser Kids fehlt aktuell schlicht ein echtes Sport- und Freizeitangebot. Die fehlende Bewegung dürfen wir nicht unterschätzen und haben hier auch einen echten Bildungsauftrag: Da ist ein kleines Training im eigenen Wohnzimmer oder Garten doch genau die richtige Abwechslung, um sich ein wenig auszupowern“, so Headcoach Hajjar.

Jeden Montag von 17 bis 17.45 Uhr wählt man sich per Video-App „Zoom“ ein und kommt in einer 45-minütigen Einheit mit dem Nördlinger Nachwuchsleiter Mohammed Hajjar sowie regelmäßig wechselnden Spielerinnen und Spielern der Regionalligateams richtig ins Schwitzen. Damit das Training auch im eigenen Wohnzimmer stattfinden kann, wird das Trainerteam mitunter kreativ: Tennisball, ein Paar Socken, ein kleiner Putzeimer oder ganz ohne Equipment – Spaß und Bewegung stehen im Vordergrund.

Angebot wird mit offenen Armen aufgenommen

„Die Resonanz der teilnehmenden Schulen ist großartig und unser Angebot wird mit offenen Armen aufgenommen“, so Schulkoordinator Kurt Moll. Und weiter: „Wir haben aber noch längst nicht alle Rieser Schulen erreicht. Daher können sich interessierte Lehrerinnen und Lehrer auch einfach direkt bei uns melden für weitere Information und zur Weitergabe der Einwahldaten an ihre Schüler“.

Beim Trainingsauftakt waren bereits über 30 Kinder an Bord, womit sich die Basketball-Abteilung des TSV Nördlingen sehr zufrieden zeigt. Bei großer Nachfrage könnte auch ein weiterer Termin pro Woche angeboten werden. Zudem läuft die Trainingsreihe bis mindestens zu den Osterferien, die Zeit danach hängt wie aktuell üblich vom weiteren Infektionsgeschehen und einer möglichen Rückkehr in die Sporthallen ab.

können Lehrkräfte und Eltern über folgende Kanäle in Kontakt treten: TSV Nördlingen Geschäftsstelle, Telefon 09081/ 3019945; Headcoach Mohammed Hajjar E-Mail coach.hajjar.m@gmail.com; Nördlingen Basketball - Instagram noerdlingen_basketball

