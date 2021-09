Bahn frei für die „Eisenbahner“

Saisonauftakt auch für den ESV Nördlingen

(5:1). – Beim Saisonauftakt in Höchstädt erwischte Lucas Jakob auf der Zwei-Bahnen-Anlage den besseren Start und sicherte den ersten Punkt für die ESV-Kegler. Danach wendete sich das Blatt zugunsten der Hausherren. Urban Singheiser unterlag dem besten Kegler und gab 53 Holz ab. In der nächsten Paarung unterlag Dieter Wiedemann in einem spannenden Duell knapp. In der Schlusspaarung musste sich Nils Singheiser ebenfalls geschlagen geben.

Bieberich - Jakob 488:500 (2:2), Strobel - Singheiser U. 541:488 (4:0), Schadl - Wiedemann 521:512 (3:1), Kordik - Singheiser N. 531:495 (2:2)

. – In der Startpaarung waren beide Duelle sehr ausgeglichen. Während sich Peter Hauk gegen seinen Kontrahenten durchsetzen konnte, musste sich auf der Nebenbahn Dieter Wiedemann geschlagen geben. Mit einem Plus von 15 Kegel ging die Schlusspaarung auf die Bahnen. Lothar Nigel hatte in der Schlusspaarung seine Gegner voll im Griff und konnte bereits nach drei Bahnen den Punktgewinn für sich verbuchen. Nach 100 Wurf musste Nigel die Bahn verletzungsbedingt verlassen, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel. Nebenan lieferte sich Albert Gehring ein spannendes Duell mit seinem Gegenspieler, bei dem er am Ende die Oberhand behielt.

Sladek - Hauk 451:479 (1:3), Dvorani - Wiedemann 502:489 (2:2), Mitschke/Schmelcher B. - Nigel 362:473 (0:4), Dietrich - Gehring 492:501 (2:2)

. – Im ersten Heimspiel der neuen Saison musste sich Rainer Krieg zum Start geschlagen geben. Monika Blank kegelte eine sehr gute Partie und gewann problemlos ihren Punkt.

Im Schlussdurchgang unterlag Herbert Weber nach verhaltenem Start nur knapp. Auf der Nebenbahn ließ Andreas Eberhardt nichts mehr anbrennen und gewann mit hervorragenden 601 Zählern seinen Punkt. (mst)

Krieg - Grauer A. 415:455 (1:3), Blank - Bayer 521:461 (3:1), Weber - Grauer B. 502:510 (2:2), Eberhardt - Fischer 601:519 (4:0)