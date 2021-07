Nördlinger Duo auf Erfolgskurs

Plus Isabel Schneider gewinnt mit der fünfjährigen Stute Cancara W aus der Zucht von Manfred Wöllmer das Landeschampionat. Auch weitere Wöllmer-Pferde werden immer besser.

Wieder ein großer Erfolg für die Baldinger Springreiterin Isabel Schneider und den Nördlinger Züchter Manfred Wöllmer: Auf der fünfjährigen Stute Cancara W gewann Schneider, die für den Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen startet, das Landeschampionat in Ingolstadt mit der Traumnote von 8,7.