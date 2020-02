13.02.2020

Sprint in die Top Ten Süddeutschlands

Floriane Freihart vom TSV Nördlingen läuft bei den Titelkämpfen in Sindelfingen auf den ausgezeichneten siebten Platz. Dabei verhindert ein Handicap eine noch bessere Platzierung

Von Dagmar Spannbauer

Im Glaspalast Sindelfingen fanden die süddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten statt. Diese Titelkämpfe stellten den krönenden Abschluss einer sehr erfolgreichen Hallensaison für die Leichtathleten der LG Donau Ries dar: Die frisch gebackene bayerische Vizemeisterin Floriane Freihart konnte sich erfolgreich unter die Top Ten Süddeutschlands schieben. Sie war damit im 60-Meter-Sprint die beste Athletin aus Bayern.

Fast 700 Leichtathleten nahmen an den Meisterschaften teil, um in den unterschiedlichsten Disziplinen der Leichtathletik die jeweils Besten aus Süddeutschland zu bestimmen.

Allein bei der weiblichen U18 konnten sich rund 65 Teilnehmerinnen für den 60-Meter-Sprint qualifizieren. Die Nördlinger Athletin Floriane Freihart ging mit ihrer gemeldeten Zeit von 7,74 sec., die sie erst kürzlich bei den bayerischen Meisterschaften erzielt hatte, als viertbeste Athletin an den Start. Allerdings war aufgrund der sehr großen Leistungsdichte auch klar, dass die Nördlingerin nur mit einer erneuten Bestzeit diese Position auch würde behaupten können. Allerdings war die Wettkampfvorbereitung aufgrund von Knieproblemen nicht ganz optimal gelaufen.

Dementsprechend groß war die Anspannung im 60-Meter-Vorlauf. Nach einem guten Start dominierte sie aber dann locker das Feld und kam mit einer Zeit von 7,83 sec. ins Ziel. Beim Zwischenlauf konnte Floriane Freihart sich noch einmal auf 7,80 sec. steigern und erreichte damit das gesteckte Ziel, den Endlauf. Dieses Finale fand schon eine Stunde später statt und bereits beim Aufwärmen zeigte sich, dass die Knieprobleme die Leistung womöglich doch beeinträchtigen würden. Nichtsdestotrotz konnte die TSV-Athletin sich mit ihrem explosiven Start im Reigen der besten Sprinterinnen behaupten und erreichte einen guten siebten Platz.

Am späten Nachmittag ging dann die Staffel der LG Donau Ries in der Besetzung Felix Hermann, Martin Kurnoth, Elias Gnad und Florian Gnad über die 4x400 m der Männer an den Start. Allerdings machten sich in diesem Wettbewerb bereits die Auswirkungen des angekündigten Sturmtiefs „Sabine“ bemerkbar, sodass letztendlich nur noch eine weitere Staffel antrat. Mit einer guten Zeit von 3:39,18 min. erreichte die LG-Staffel dann den zweiten Platz. (dsp)

