Standesgemäßer Pokalerfolg

Youngster Steffi Sachnovski (links) erzielte beim Pokalspiel in Würzburg ihre ersten offiziellen Punkte im Angels-Trikot. Mit einem glatten Sieg zogen die Nördlingerinnen ins Achtelfinale ein.

Xcyde Angels setzen sich beim Zweitligisten Würzburg klar durch und stehen im Achtelfinale. Der Youngster im Team hat Grund zur Freude

Beim Pokalspiel am Sonntagabend in Würzburg ließen die Xcyde Angels nichts anbrennen. Mit einem überzeugenden und standesgemäßen 77:48-Auswärtssieg setzte sich der Erstligist souverän durch, ohne dass die mitgereisten Angels-Fans zittern mussten.

Es dauerte allerdings mehr als fünf Minuten, bis die Angels in Würzburg das Kommando übernahmen. Nach gutem Start der Gastgeber, wo vor allem ihr Marburger Neuzugang Bradley traf, stachen mehr und mehr die Trümpfe des Erstligisten: hoher Verteidigungsdruck, schnelles Umschalten und Reboundüberlegenheit. Doch die Qool Sharks hielten dagegen, so- dass beim 16:22 nach zehn Minuten tatsächlich noch alles offen war.

Zu Beginn des zweiten Viertels legten die Angels einen Zwischenspurt ein und setzten sich zum 18:32 ab. Magaly Meynadier stibitzte immer wieder Bälle aus Würzburger Händen und leitete Angels-Schnellangriffe ein. Zur Halbzeit lagen die Xcyde-Mädels zwar mit 41:29 in Führung, der Würzburger Underdog war aber alles andere als abgeschlagen.

Nach 30 gespielten Minuten lagen die Gäste mit 15 Punkten in Front. Höhepunkt des dritten Abschnitts war ein wunderschöner Reverse-Korbleger von Youngster Steffi Sachnovski, ihre ersten Punkte im Angels-Trikot in einem offiziellen Match. Gleich zu Beginn des letzten Abschnitts machten Vorpahl und Co. dann alles klar und den Rest der Partie nutzten beide Coaches, um allen Akteurinnen ausreichend Spielzeit zu geben, zumal der Sieger bereits frühzeitig feststand.

Mt diesem Sieg erreichen die Xcyde Angels das Achtelfinale im Pokal, das Anfang Dezember ausgespielt wird. Bereits am Donnerstag geht es weiter mit dem zweiten Spieltag in der Bundesliga, wenn die Angels in Saarlouis antreten. (kw)

Xcyde Angels Vorpahl (6/2 Dreier), McCray (16), Meynadier (15), Förner (4), Laura Geiselsöder (7/1), Luisa Geisels-öder (16), Obanor (5), Sachnovski (2), Äijänen (6). – Die Besten bei Würzburg: Bradley (15/3) und Farrington (17)

