Starker Saison bleibt die Krönung versagt

Der TSV Nördlingen I verpasst auch im Relegationsturnier den Bezirksoberliga-Aufstieg

Von Georg Kaulfersch

Nach dem knapp verpassten direkten Aufstieg in die Bezirksoberliga endete die kräftezehrende Saison für die erste Herrenmannschaft des TSV Nördlingen beim Relegationsturnier in Königsbrunn. Im Dreikampf um den Aufstiegsplatz unterlag man dort der TSG Thannhausen II mit 4:9. Gegen den favorisierten SC Siegertshofen, den späteren Turniersieger, erstritten sich die Nördlinger im Anschluss ein 8:8-Unentschieden. So zog man in der Gesamtbilanz den Kürzeren, beendete die Runde jedoch versöhnlich. André Hock, der mit seiner 26:9-Bilanz der stärkste Akteur der gesamten Liga war, gewann in Königsbrunn sämtliche Partien und auch Ilja Gross bewies, dass er im vorderen Paarkreuz an der richtigen Stelle steht. Er schlug sich gegen die deutlich höher eingestuften Gegner beachtlich. In der Mitte beendete Tobias Liebl seine wechselhafte Saison mit einem Fünfsatzsieg, während Sven Svendsen der hohen körperlichen sowie mentalen Belastung Tribut zollen musste und seine Saisonbestform nicht abrufen konnte. Eugen Berg wiederum untermauerte mit deutlichen Siegen, dass in der kommenden Saison mit ihm zu rechnen sein wird.

Mit Aufbruchstimmung in die nächste Spielzeit

Obwohl eine starke Saison nicht mit dem Aufstieg gekrönt werden konnte, überwog bereits kurz nach dem Spiel die Aufbruchsstimmung: „Nächste Saison“, so Liebl , „kommen wir noch stärker zurück.“

TSV II. – Die zweite Herrenmannschaft beendete die Saison auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksklasse B. Völlig unerwartet war es gelungen, die Aufstiegskandidaten Dillingen IV und Rain/Lech II in größte Bedrängnis zu bringen. Bemerkenswert war ein 9:7-Sieg über den ansonsten ungeschlagenen Titelaspiranten aus Dillingen und ein 8:8-Unentschieden gegen Rain – beide Male in der heimischen Schillerhalle. So spielte man auch hier bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg und verdankt diesen Umstand vor allem der positiven Entwicklung junger Akteure wie Tim Schröppel oder Marcel Kirschner. Letzterer gehörte mit seiner 23:13-Bilanz zu den fünf stärksten Spielern der Liga. Einen starken Ausstand gab Erich Geike, der ebenfalls deutlich positiv punktete.

TSV III, IV und V. – Das dritte und vierte Herrenteam belegte in ihren Ligen jeweils den sechsten Platz. Damit gelang nicht nur der anvisierte Klassenerhalt, teils übertraf man die gesetzten Ziele. Ausschlaggebend war dafür eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend. Während Uwe Schneider und Simon Möhnle die Vierte mit positiven Bilanzen anführten, glänzte in der Dritten vor allem Max Senft, der die Runde mit 16:8 abschloss. Das fünfte Herrenteam (Dreier-Mannschaft) schaffte es in der Bezirksklasse D auf Tabellenplatz sieben.

Jugend I und II. – Der Aufbau einer systematischen und nachhaltigen Jugendarbeit ist eines der Hauptziele der Abteilung für die kommenden Jahre. Wie schwer dieses Projekt umzusetzen sein wird, unterstreicht nicht zuletzt die vergangene Saison. Man startete mit zwei Jugendteams, musste jedoch die Bezirksligamannschaft aufgrund personeller Engpässe wieder abmelden. Zwar konnten Akteure wie Moritz Geipel (14:11) oder Jason Dederer (13:22) wichtige Erfahrungen sammeln; vor allem, um für die Herrenteams eine solide Nachwuchsbasis zu schaffen, arbeitet der TSV aber mit Hochdruck an einer weiteren Professionalisierung der Jugendarbeit.

