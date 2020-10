vor 38 Min.

Start in eine besondere Saison

Corona bestimmt auch die reduzierte Runde, unter anderem in Goldburghausen

Vier Wochen später als geplant sind die Sportkegler in die neue Saison gestartet. Mit speziellem Hygieneschutzkonzept und neuem Spielsystem ist einiges anders als in den vergangenen Saisonen. Trotz coronabedingter Einschränkungen wie zum Beispiel kein Körperkontakt bei Begrüßung und Verabschiedung, keine Anfeuerungsrufe, vielen Desinfektions- und Lüftungsmaßnahmen und keine Zuschauer sind alle Kegler froh, dass die Kugel wieder unter Wettkampfbedingungen rollt. Da in allen Klassen einige Vereine fehlen (keine Bahnfreigabe usw.), sind in dieser besonderen Saison immer wieder Mannschaften spielfrei. Bei Goldburghausen traf es an diesem Wochenende die erste Mannschaft.

. – In den Startpaarungen holte Jessica Steinmeyer den ersten Punkt für ihre Mannschaft. Sie erreichte ein 2:2-Unentschieden, konnte aber das bessere Gesamtergebnis für sich verbuchen. Veronika Steinmeyer gewann dagegen nur einmal. In der zweiten Hälfte war Jakob Förstner gegen einen ebenfalls sehr gut aufspielenden Gegner ohne Chance. Er verlor alle Sätze und somit ging dieser Punkt ebenfalls an die Gastgeber. Lena Götz dagegen war immer auf Augenhöhe mit ihrem Kontrahenten und entschied am Ende ein hochklassiges Duell (543:535) mit 3:1 zu ihren Gunsten. Damit stand es nach Mannschaftspunkten 2:2. Im Gesamtergebnis hatten die Gastgeber jedoch deutlich die Nase vorn. Damit gingen die Teampunkte und der Sieg an die Gastgeber aus Rain.

Lichtenstern - Steinmeyer J. 2:2 (432:456), Sarwas - Steinmeyer V. 3:1 (532:484), Landes - Förstner Ja. 4:0 (536:490), Wider - Götz L. 1:3 (535:543)

. – Zu Beginn hatte es Karl Rahm gleich mit der stärksten Spielerin der Gäste zu tun. Am Ende musste er sich mit 1:3 dann auch deutlich geschlagen geben. Danach holten Julia und Selina Förstner jeweils einen Punkt für ihre Mannschaft. Beiden reichte ein 2:2-Unentschieden und acht bzw. zehn Holz mehr im Gesamtergebnis für den Punktgewinn. In der Schlusspaarung setzte dann Jana Götz ein Zeichen. Mit einem glatten 4:0 und deutlichem Holzvorsprung sorgte sie für den verdienten 5:1-Auftaktsieg. (foe)

Rahm K. - Gulde 1:3 (472:519), Förstner Ju. - Hämmerle 2:2 (436:428), Förstner S. - Tändler 2:2 (426:416), Götz J. - Volkmann/Hefele 4:0 (504:424)

