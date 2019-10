00:02 Uhr

Startschuss für die „Jedermänner“

Der Dreikönigslauf in Mauren ist der Strecke des ersten Jedermannslaufes der LG Donau-Ries am kommenden Sonntag sehr ähnlich. Foto: A. Funk

Die LG Donau-Ries eröffnet erstmals in Mauren ihre traditionelle Reihe von fünf Herbstläufen. Wer mitmachen will, kann sich vor Ort kurzfristig anmelden

Von Claudia Kleinle

Am kommenden Sonntag startet mit dem „Lauf um den Eisbrunn“ in Mauren die diesjährige Jedermannserie der LG Donau-Ries. Zum ersten Mal beteiligt sich der SV Mauren dabei mit einem Lauf in der Serie. Mit der neuen Strecke, die sich in Teilen an den schon mehrfach dort ausgetragenen Dreikönigslauf anlehnt, ergibt sich auch für die „alteingesessen“ Läufer ein neuer Reiz. Der Start der Serie am Sonntag erfolgt wie immer um zehn Uhr am Sportgelände des SV Mauren in der Reinbergstraße. Als nächstes folgt der sehr anspruchsvolle „Harburger Karablauf“ (10. November), welcher 2017 wegen eines Sturms verkürzt werden musste. Danach dürften alle Sportler für die folgenden Läufe in Mönchsdeggingen (24. November), Oettingen (1. Dezember ) und Rain (15. Dezember) gerüstet sein.

Neben den rund zehn Kilometer langen Hauptstrecken werden wieder eine Kurzstrecke (circa drei bis vier Kilometer) und eine Sieben-Kilometer-Distanz für Walker angeboten. Die Siegerehrung der Erstplatzierten erfolgt immer kurz nach Laufende.

Für die Teilnahme an mindestens vier Läufen wird wieder ein Seriensieger für jede Altersklasse nach Ranglisten ausgewertet. Bei einer kleinen Feier zum Abschluss der Serie nach dem „Lauf am Lech“ in Rain werden die Ehrungen der Gesamtsieger in einem gebührenden Rahmen durchgeführt. Auch der Verein mit den meisten gestarteten Läufern – seit vier Jahren immer der TSV Harburg – erhält einen Preis.

Die Verantwortlichen der LG Donau-Ries rechnen mit einer regen Teilnahme.

Die Online-Anmeldung musste heuer früher geschlossen werden, aber spontan ist die Teilnahme an der Serie bzw. zu den einzelnen Läufen kurz vor dem Start für alle Laufbegeisterten auch ohne Vereinszugehörigkeit möglich. Anmeldungen werden bis 20 Minuten vor dem Start entgegengenommen.

ist auf der Homepage bzw. im Veranstaltungsheft der LG Donau-Ries zu finden.

Themen folgen