00:02 Uhr

Steffen Kühn holt sich den Königstitel

Niederhausschützen Hürnheim feiern im Jahr 2022

Traditionsgemäß haben sich die Niederhausschützen Hürnheim im Frühjahr zur Generalversammlung mit Preisverteilung von Vereinsmeisterschaft, Pokal- und Königsschießen im Vereinslokal getroffen.

Nach ausführlichen Berichten über das zurückliegende Jahr informierte Schützenmeister Marco Link über das anstehende Vereinsjubiläum im Jahr 2022. Schützenmeister Dominik Dilly bedankte sich einer Pressemitteilung zufolge bei der Gemeinde Ederheim, bei allen Helfern und Sponsoren für den gelungenen Umbau der Schießanlage.

Dem folgte die Preisverteilung: Beim Vereinspokalschießen – einer kombinierten Wertung aus Blatt’l und Ringen – siegte Günter Steinmeyer mit 75 Punkten. Sieger beim Jugend-Preisschießen wurde Johanna Steinmeyer mit einem 127,3-Teiler.

Bei der Vereinsmeisterschaft stand Manuel Offinger mit 1853 Ringen auf Platz 1 und gewann damit die Meisterscheibe vor Markus Hubel (1840 Ringe) und Christian Rothbauer (1766 Ringe). Der Titel Vereinsmeisterin ging an Marianna Möhnle mit 1762 Ringen, vor Johanna Steinmeyer (1728 Ringe) und Christiane Baur (1694 Ringe). Jugendvereinsmeister wurde Johanna Steinmeyer mit 1728 Ringen vor Sissi-Marie Ecker (1648 Ringe) und Sofie Gruber (1404 Ringe).

Die Damenscheibe sollte die Schützin erhalten, die einem 172-Teiler am nächsten kommt – mit Bezug auf das Jahr der Vereinsgründung 1972. Dies gelang am besten Christiane Baur mit einem 171,5-Teiler, vor Johanna Steinmeyer (173,2 Teiler) und Marianna Möhnle (169,1 Teiler).

Beim gut besuchten Königsschießen hatte Steffen Kühn das Glück auf seiner Seite und sicherte sich mit einem 4,4-Teiler den Titel Schützenkönig und die Königsscheibe. Vizekönig wurde Karl Wolfinger (14 Teiler), Platz drei belegte Sissi-Marie Ecker (18 Teiler).

Der Titel Schützenkönigin ging somit an Sissi-Marie Ecker mit einem 18-Teiler vor Christiane Baur (19,1 Teiler) und Anja Kuss (45,8 Teiler). Mit einem 46,6-Teiler wurde Johanna Steinmeyer Jugendschützenkönigin, vor Pia Schabert (86,6 Teiler) und Yannik Brenner (91,4 Teiler).

Der Wanderpokal für das beste Jahresblatt’l ging an Manuel Offinger mit einem 6,0 Teiler, vor Friedrich Beck (9,2 Teiler) und Christian Rothbauer (11,0 Teiler). Der Pokal für die besten drei Blatt’l (in Summe 59,0 Teiler) ging an Friedrich Beck, vor Christian Rothbauer (81,7 Teiler).

Im Rahmen der Veranstaltung führte 1. Gauschützenmeister Richard Pfaller einige Ehrungen durch. Das Gau-Ehrenzeichen in Bronze erhielten Marcel Eckhardt und Manuel Offinger. Der Sebastians-Taler in Bronze wurde an Maximilian Ecker und Markus Hubel verliehen. Mit der silbernen Vereinsnadel für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Manuel Offinger und Markus Hubel geehrt. (pm)

