Stimpfle wird zum Leistungsträger

Der Maihinger war an vielen guten Aktionen beim 5:2 gegen Unterthürheim beteiligt. Auch Hainsfarth, Reimlingen und Deiningen gewinnen ihre Partien

Von Jim Benninger

FC Maihingen – TSV Unterthürheim 5:2 (2:1). – Beim verdienten Heimsieg, der noch höher hätte ausfallen können, schaffte Wirth bald die Gästeführung. Wenig später glich aber Aaron Stimpfle mit einem an ihm verursachten Strafstoß aus. Schäffler schoss danach nur an die Latte und nachdem sich Stimpfle durchsetzte, wurde er geblockt. Dann wurde Stimpfle vom herauseilenden Gästetorwart gefoult, doch Jürgen Liebhard nutzte den Vorteil zur erstmaligen Heimführung. Gegen Dominik Klaus fälschte ein Gast zur Ecke ab und Stimpfle setzte den Ball, nach einer starken Einzelaktion knapp am Tor vorbei.

Nach dem Wechsel setzte sich der starke Maihinger erneut durch und flankte auf Göck, der aber verzog. Mit Handelfmeter glich Daniel Gumpp noch einmal aus, während er an Fischer scheiterte. Aaron Stimpfle köpfte eine Ecke zur neuerlichen Heimführung ein, während er nach Freistoß noch geblockt wurde. Dagegen nutzte Christoph Götz eine Göck-Flanke zum 4:2, während Wirth neben das Heimtor köpfte. Alles klar machte der ebenfalls eingewechselte Andreas Haas, nachdem er zwei Gäste ausgespielt hatte.

Tore: 0:1 Christoph Wirth (5.), 1:1 Aaron Stimpfle (15., FE), 2:1 Jürgen Liebhard (31.), 2:2 Daniel Gumpp (59., HE), 3:2 Aaron Stimpfle (63.), 4:2 Christoph Götz (76.), 5:2 Andreas Haas (85.) – ZS 80.

TSV Möttingen – SV Wörnitzstein/Berg 2:2 (0:1). – In der ausgeglichenen, chancenarmen Partie verpasste Wunder die erste Heimmöglichkeit nach Wittke-Hereingabe. Dagegen nutzten die Gäste gleich ihre erste Chance durch Oliver Wanner nach Musaeus-Flanke. Nach der Pause köpfte Musaeus neben den Pfosten, bevor der eingewechselte Max Hagel nach Konter über Wittke allein vor dem Keeper ausglich. Nach zwei Gästefehlern schoss Paul Bissinger zur erstmaligen Heimführung ein, während Oßwald nach Foul an Hagel den Strafstoß verschoss. So glich David Martins per Heber in den Winkel noch aus. Möttingen gehörte zwar der Schluss, doch Wunder und Husel verpassten.

Tore: 0:1 Oliver Wanner, 1:1 Max Hagel (60.), 2:1 Paul Bissinger (60.), 2:2 David Martins – Gelbrot Matthias Dietrich (85., SVWB) und Marius Schmidt (90., TSV) – Zuschauer 160.

TSV Hainsfarth – SG Alerheim 4:1 (4:0). – Die Heimelf gestaltete das Geschehen meist über die Flügel, was bald zum Erfolg mit einem Abstauber von Linn Hertle führte. Nach gekonntem Doppelpass mit Leister erhöhte David Hertle bald auf 2:0 und nach einer halben Stunde netzte Nico Leister einen Angerer-Freistoß an den Pfosten bereits zum dritten Heimtreffer ein und feinem Zuspiel von Seitz traf erneut Nico Leister. Einen Gästetreffer verhinderte Florian Hensolt kurz vor dem Wechsel. Hainsfarth blieb auch danach bestimmend, ließ aber nach einer Stunde den Ehrentreffer per Freistoß von Simon Schmidt zu. Mehrfach glänzte Gästetorwart Leonhard danach noch bei hochkarätigen Heimchancen.

Tore: 1:0 Linn Hertle (3.), 2:0 David Hertle (17.), 3:0 Nico Leister (32.), 4:0 Nico Leister (43.), 4:1 Schmidt (61.) – ZS 80.

FSV Reimlingen – FSV Marktoffingen 3:1 (2:0). – Beim verdienten Heimsieg erzielte Markus Schneele nach schönem Zusammenspiel mit Kohnle bald die Heimführung. Thomas Egermaier und Dominik Kohnle scheiterten danach an Gästekeeper Regele, bevor Kohnle die Führung nach Vorarbeit von Chris Kremer ausbaute. Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel und nachdem Helmschrott gegen Kirchenbauer noch abwehrte, war er gegen den Nachschuss von Willig machtlos. Den Endstand markierte Schneele mit seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit von Daniel Karl Böhm (72.) und Helmschrott hielt noch einmal.

Tore: 1:0 Markus Schneele (2.), 2:0 Dominik Kohnle (41.), 2:1 Timo Willig, 3:1 Markus Schneele (72.) – Zuschauer 120.

SSV Höchstädt – SpVgg Deiningen 2:4 (1:0). – Nach dem zweiten desolaten Auftritt in Folge verlor die SSV auch noch gegen den Rieser Abstiegskandidaten. Dabei führten die Rothosen durch Goalgetter Johannes Bußhardt schon 2:0, bevor sie nach einem Eigentor in der Schlussviertelstunde einbrachen und von den einsatzfreudigeren Deiningern noch eine Lehrstunde bekamen. Für diese trafen zudem Robin Welchner, Fabian Chlebisz und Peter Gerstmeier.

Tore: 1:0 Johannes Bußhardt (18.), 2:0 Johannes Bußhardt (73.), 2:1 Robin Welchner (77.), 2:2 Eigentor (79.), 2:3 Fabian Chlebisz (85.), 2:4 Peter Gerstmeier (97.) – Zuschauer: 40.

