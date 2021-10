Höchstädt siegt bei Deininger Kirchweih-Turnier

TSV Nördlingen landet auf dem letzten Platz

Bei strahlendem Sonnenschein fand in Deiningen am 18. September das diesjährige Kirchweih-Turnier statt. In diesem Jahr traten insgesamt neun Mannschaften gegeneinander an. Auch einigeneue Teams waren dabei.

Der Ablauf des Turniers gestaltete sich wie folgt: Alle neun Mannschaften traten in neun Durchgängen gegeneinander an. Gespielt wurde dabei gleichzeitig auf vier Stockbahnen, wodurch jedes Team zwischen den Spielen eine kurze Pause hatte. Nach einem geselligen Nachmittag und zugleich spannendem Turnier wurde dieses mit einem Kirchweih-Essen im Sportheim beendet. Nach dem Essen wurden die Sieger geehrt. Zum ersten Mal in der Geschichte bekam die Mannschaft auf dem letzten Platz einen Wanderpokal mit nach Hause, welcher sie automatisch zur Teilnahme im nächsten Jahr berechtigt.

Den ersten Platz belegte dieses Jahr der SSV Höchstädt, dicht gefolgt von der Mannschaft des VSC Donauwörth. Auf dem dritten Platz stand am Ende der ESV Rain.

Die weiteren Platzierungen: 4. TSV Wemding 1892, 5. SV Holzkirchen, 6. FSV Buchdorf., 7. Aalener-Eisstock-Freunde, 8. BSF 09 Bäumenheim, 9. TSV 1861 Nördlingen.

Die Veranstalter bilanzieren, dass es ein spannender und fairer Wettkampf war. (pm)