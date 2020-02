vor 22 Min.

Stolperstein Sechsmeterschießen

Erneut scheitert ein TSV-Nachwuchsteam bei der schwäbischen Meisterschaft vom Punkt

Immer wieder das verflixte Sechsmeterschießen! Vor einer Woche scheiterten die U17-Junioren des TSV Nördlingen im Halbfinale der schwäbischen Futsalmeisterschaften am FC Memmingen beim Schießen von der Sechsmeter-Linie, jetzt schieden auch die U15-Junioren des TSV Nördlingen bei den schwäbischen Titelkämpfen in der Donauwörther Stauferhalle im Sechsmeterschießen aus.

Dabei hatte das Turnier für die Schützlinge von Trainer Markus Leister vielversprechend begonnen, denn im ersten Match gegen den FC 07 Memmingen gelang ein 1:0-Sieg, wobei Joshua Hofecker das einzige Tor erzielte. Im zweiten Spiel war der TSV Schwaben Augsburg der Gegner. Am Ende stand es 1:1, für die Rieser hatte Jan Reicherzer getroffen. Doch man sollte sich wiedersehen. Denn durch die 1:2-Niederlage der Rieser im letzten Gruppenspiel gegen den TSV Haunstetten waren der TSV Nördlingen und der TSV Schwaben Augsburg punkt- und torgleich. Haunstetten war durch einen tollen Schrägschuss in Führung gegangen, wobei Hofecker nicht energisch genug gestört hatte. Dann kam Maximilian Tänzer nach einem klasse Zuspiel von Antonia Dehm um den Bruchteil einer Sekunde zu spät und auf der Gegenseite erhöhte Haunstetten auf 2:0. Bei diesem Ergebnis wären die Rieser Gruppendritter geworden, doch 75 Sekunden vor Spielende packte Reicherzer den Hammer aus, der Torwart ließ nur abprallen und Tänzer traf zum 1:2. Zehn Sekunden vor Spielende zielte Niklas Rothgang nur um Zentimeter am Kreuzeck vorbei, sodass ein Sechsmeterschießen über den zweiten Gruppenplatz entscheiden musste. Die ersten drei Schützen auf beiden Seiten hatten jeweils getroffen. Den vierten Schuss der Rieser, abgefeuert von Rothgang, bekam Schwabenkeeper Samuel Szakal ins Gesicht und dann ließ Michael Ischkow Nördlingens Keeper Magnus Rothenberger keine Chance und sicherte so den Violetten den Einzug ins Halbfinale. In der anderen Gruppe erreichten der FC Stätzling und die SpVgg Kaufbeuren mit je sieben Punkten das Halbfinale. Dort musste dann Schwaben Augsburg gegen den FC Stätzling erneut ins Sechsmeterschießen, unterlag diesmal aber 5:6. Deutlicher endete das zweite Halbfinale, denn die SpVgg Kaufbeuren gewann gegen den TSV Haunstetten 5:1. Im Endspiel gewann die SpVgg Kaufbeuren gegen den FC Stätzling 3:2 und vertritt damit den Bezirk Schwaben bei den bayerischen Hallenmeisterschaften, die am kommenden Samstag in Gundelfingen stattfinden. (jais)

TSV Nördlingen U15: Magnus Rothenberger; Sebastian Thum, Antonia Dehm, Luca Bickelbacher, Niklas Rothgang, Maximilian Tänzer, Hannes Dauser, Bastian Köninger, Jan Reicherzer, Joshua Hofecker.

