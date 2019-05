00:01 Uhr

TC Wemding geht mit sieben Teams in die neue Runde

Ligahöchste Mannschaft sind weiterhin die Damen. Viele Lokalderbys stehen an

Von Max Sefranek

Mit vier Mannschaften im Erwachsenenbereich und drei Jugendteams startet der Tennisclub Wemding in die Punktspielsaison 2019.

Für die Damen wird es schwer werden, in der höchsten schwäbischen Liga den Klassenerhalt zu schaffen, zumal die Personaldecke auch aufgrund von Familienplanungen noch dünner als im Vorjahr ist.

Wieder in der Bezirksklasse 2 und mit gleicher Besetzung wie im Vorjahr versuchen die Herren 1 erneut um den Aufstieg mitzukämpfen. Besonders interessant dürften die Lokalderbys mit Bäumenheim, Huisheim, Nördlingen und Bissingen werden.

Klassenerhalt das Ziel der Herren II

Die zweite Mannschaft hat sich nach dem Aufstieg in die Kreisklasse 2 das Ziel gesetzt, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern.

In der Bezirksklasse 2 kommt es auch bei den Herren 50 zu interessanten Derbys gegen Bissingen, Buchdorf und Bäumenheim.

Wieder drei Teams starten im Jugendbereich: In der Altersklasse U16 treten je eine Juniorinnen- und eine Juniorenmannschaft in der Bezirksklasse 1 an. Die jungen Damen U18, die auch in der Bezirksligamannschaft zum Einsatz kommen werden, sammeln zusätzlich noch Erfahrung in der Kreisklasse 1, wo es zu interessanten Vergleichen auf Landkreisebene mit Harburg, Mertingen, Donaumünster und Bäumenheim kommt.

Trotz intensiver Trainingsarbeit bei den Jüngsten in den letzten Jahren konnten keine ausreichend besetzten Kindermannschaften gemeldet werden.

Nur zwei Heimspiele am kommenden Wochenende

Die Aktiven versprechen schon jetzt allen Besuchern, bei freiem Eintritt und guter Bewirtung attraktiven Tennissport zu bieten.

Die ersten Heimspiele der neuen Saison 2019: Sonntag, 12. Mai, 10 Uhr: TCW-Damen – Gersthofen 2.

Sonntag, 12. Mai, 10 Uhr: Herren 2 – Appetshofen.

Themen Folgen