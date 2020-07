vor 18 Min.

TCN-Nachwuchs behauptet Spitzenpositionen

Klare Siege für die U16-Mädchen und das U10-Midcourt-Team

Den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksklasse 1 konnten die U16-Mädchen vom TC Rot-Weiß Nördlingen mit einem klaren 6:0-Sieg gegen den TSV Zusmarshausen verteidigen. Nach drei glatten Zwei-Satz-Erfolgen von Sarah Tudor, Pia Ziegelmeier und Sofia Pfaffl musste sich lediglich Fabienne Götz an Position vier mächtig strecken, um ihre Gegnerin mit 6:7/6:2/10:7 zu bezwingen. Die verbleibenden beiden Doppel, in denen auch Sophia Kleebauer zum Einsatz kam, gingen dann erneut in jeweils zwei Sätzen an die Gastgeberinnen.

Weiterhin ungeschlagen blieb das starke Midcourt-U10-Team des TCN und übernahm damit die Tabellenführung in der Kreisklasse 1. Auch die Mannschaft vom TSV Burgau hatte letztendlich gegen die Nördlinger nur geringe Chancen und verlor 2:10. Spitzenspieler Niklas Weinig beherrschte seinen Kontrahenten auf Position eins klar.

Im Matchtiebreak zweimal nervenstark

Vorentscheidend für den am Ende doch deutlichen Sieg der Nördlinger waren die Matches auf Position zwei und drei. Sowohl Max Agne als auch Yelda Erdogan konnten nach Satzausgleich den entscheidenden Matchtiebreak mit 10:6 für sich entscheiden. Sebastian Lichtenstern auf Position vier verlor. Die beiden Doppel Agne/Erdogan und Weinig/Lichtenstern waren dann wieder in jeweils zwei Sätzen erfolgreich und sorgten für den klaren 10:2-Endstand. (hra)

